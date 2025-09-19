Смертельное ДТП в Киеве: после столкновения машину пробило металлическим отбойником насквозь. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в Святошинском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На Большой Кольцевой дороге столкнулись два автомобиля - Volkswagen и Toyota.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, от сильного удара автомобиль Toyota влетел в металлический отбойник. В результате столкновения 28-летний водитель Toyota погиб на месте.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии. В частности, что металлический отбойник полностью прошел сквозь салон автомобиля и вылез через заднее стекло минимум на метр.







