3 893 20
Смертельное ДТП в Киеве: после столкновения машину пробило металлическим отбойником насквозь. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 сентября, в Святошинском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На Большой Кольцевой дороге столкнулись два автомобиля - Volkswagen и Toyota.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, от сильного удара автомобиль Toyota влетел в металлический отбойник. В результате столкновения 28-летний водитель Toyota погиб на месте.
На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии. В частности, что металлический отбойник полностью прошел сквозь салон автомобиля и вылез через заднее стекло минимум на метр.
Топ комментарии
+7 Евгений Дюков #262162
показать весь комментарий19.09.2025 16:19 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.09.2025 16:18 Ответить Ссылка
+3 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.09.2025 16:35 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий19.09.2025 16:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Евгений Дюков #262162
показать весь комментарий19.09.2025 16:19 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий19.09.2025 17:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.09.2025 16:18 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий19.09.2025 16:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.09.2025 16:35 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий19.09.2025 17:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Петушка и Кукух
показать весь комментарий19.09.2025 17:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.09.2025 17:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Петушка и Кукух
показать весь комментарий19.09.2025 17:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий19.09.2025 17:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Desar
показать весь комментарий19.09.2025 16:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Евгений Дюков #262162
показать весь комментарий19.09.2025 16:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Петушка и Кукух
показать весь комментарий19.09.2025 17:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andrey Matuzkov
показать весь комментарий19.09.2025 16:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Muni
показать весь комментарий19.09.2025 16:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Петушка и Кукух
показать весь комментарий19.09.2025 17:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Петушка и Кукух
показать весь комментарий19.09.2025 17:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitry MG
показать весь комментарий19.09.2025 17:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Петушка и Кукух
показать весь комментарий19.09.2025 17:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль