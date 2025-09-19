РУС
3 893 20

Смертельное ДТП в Киеве: после столкновения машину пробило металлическим отбойником насквозь. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 сентября, в Святошинском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На Большой Кольцевой дороге столкнулись два автомобиля - Volkswagen и Toyota.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, от сильного удара автомобиль Toyota влетел в металлический отбойник. В результате столкновения 28-летний водитель Toyota погиб на месте.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия аварии. В частности, что металлический отбойник полностью прошел сквозь салон автомобиля и вылез через заднее стекло минимум на метр.

авария
авария
авария

Топ комментарии
+7
Увы, но нет, это последствия отсутствия европеизации и классический пример пост/совкового воровства, так полюбившегося посетителям пломбира и дешёвой колбасы.
19.09.2025 16:19 Ответить
+4
Відбійник як спис - який вумнік таке придумав - а загнути його в землю - нє?
19.09.2025 16:18 Ответить
+3
Винні ті шо доклали рук аби він так стирчав
19.09.2025 16:35 Ответить
Последствия "европеизации" и смарагдовых стандартов. Раньше конец отбойника монитровался по совершенно другому и безопасному проекту.
19.09.2025 16:14 Ответить
Увы, но нет, это последствия отсутствия европеизации и классический пример пост/совкового воровства, так полюбившегося посетителям пломбира и дешёвой колбасы.
19.09.2025 16:19 Ответить
Увы, но да, дурацкая привычка из Европы делать всё наоборот, в том числе отбойники превращать в орудия казни.
19.09.2025 17:31 Ответить
Відбійник як спис - який вумнік таке придумав - а загнути його в землю - нє?
19.09.2025 16:18 Ответить
Тобто, відбійник винний. Арештувати без права застави і посадити у сізо.
19.09.2025 16:32 Ответить
Винні ті шо доклали рук аби він так стирчав
19.09.2025 16:35 Ответить
Хіба в ПДД написано, що в місті треба летітии на своїй тачці зі швидкістю 350 км/год ?
19.09.2025 17:20 Ответить
Тобто - треба ще декілька мільйонів на проет/кошторис/інсмтрукцію/ обладняння/працівників щодо загинання відбійника. Щоб дурнувата прокладка між кермом та сидінням - не дай боже - не постраждала на швидкості 300 км/год. Нащо то все?
19.09.2025 17:10 Ответить
А для чого в авто подушка безпеки - ремені безпеки - шоб зберегти життя
19.09.2025 17:13 Ответить
Життя є сенс зберігати дисциплінованим водям. А не "автолюбителям (класний термін!), що ******* (класне дієслово!) проїхатись (ще одне класне розхоже слово!) з вітерцем". Не треба плутати крежинь з морквою. Це моя особиста думка.
19.09.2025 17:26 Ответить
Написав про це вище, але ж треба непохитно триматися дебільного смарагдового новоустрою.
19.09.2025 17:33 Ответить
У моего киевского знакомого больше 20 человек сотрудников/друзей/знакомых либо воевали либо сейчас воюют, и все 30-55, ни одного моложе 30. Почему так?
19.09.2025 16:22 Ответить
Вы новость вообще прочитали?)
19.09.2025 16:53 Ответить
А нащо йому читати. Він боронить країні у Штатах та вчить англійську. Ось перекладете йому - про що тут мова - то може прочитає. В чому я особисто сумніваюся. Бо воно фізично дурне.
19.09.2025 17:11 Ответить
Дивно, наче і не БМВ. Думав, Тойоти люди вибирають, щоб їздити спокійно
19.09.2025 16:28 Ответить
Він влетів у відбійник внаслідок зіткнення з фольксвагеном. Не факт, що саме він винен.
19.09.2025 16:41 Ответить
Дійсно! Як у суді почнуть "змагання", то хтось може й ще вийде винним. Але, на щастя, прокладка між кермом та сидінням виключилась зі змагань. І ніхто більше з перехожих/водіії не постраждав. Це пагано? Думаю, що тільки позитив з того. Суд навіть відбувся. Божій, а не продажний зі "змаганням".
19.09.2025 17:07 Ответить
Усі винять відбійник. А дурна та небезпечна прокладка між кермом та сидінням - то типу постраждалий. На щастя ніхто з перехожих/водіїв не постраждав. Тож туди керманичу-герою й дорога!
19.09.2025 17:05 Ответить
Тойота японская с правым рулем вроде. Сидел бы слева - может и уцелел бы...😂
19.09.2025 17:12 Ответить
От як усі тут плачуть за керманичем. Біда типу з ним трапилась. Не заперечую. Таки біда (не трагедія!!!). От якби влетів у перехожих - то була б саме трагедія. Тому, думаю, не слід обіляти винного. У тій біді винного.
19.09.2025 17:29 Ответить
 
 