Смертельна ДТП у Києві: після зіткнення машину пробило металевим відбійником наскрізь. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 вересня, у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, від сильного удару автомобіль Toyota влетів у металевий відбійник. Унаслідок зіткнення 28-річний водій Toyota загинув на місці.
На опублікованих у соцмережах фото та відео можна побачити наслідки аварії. Зокрема, що металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки та виліз через заднє скло щонайменше на метр.
