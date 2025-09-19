Смертельна ДТП у Києві: після зіткнення машину пробило металевим відбійником наскрізь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, від сильного удару автомобіль Toyota влетів у металевий відбійник. Унаслідок зіткнення 28-річний водій Toyota загинув на місці.

На опублікованих у соцмережах фото та відео можна побачити наслідки аварії. Зокрема, що металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки та виліз через заднє скло щонайменше на метр.







