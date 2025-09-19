УКР
Смертельна ДТП у Києві: після зіткнення машину пробило металевим відбійником наскрізь. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, у Святошинському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Великій Кільцевій дорозі зіткнулися два автомобілі – Volkswagen та Toyota.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, від сильного удару автомобіль Toyota влетів у металевий відбійник. Унаслідок зіткнення 28-річний водій Toyota загинув на місці.

На опублікованих у соцмережах фото та відео можна побачити наслідки аварії. Зокрема, що металевий відбійник повністю пройшов крізь салон автівки та виліз через заднє скло щонайменше на метр.

Читайте: За фактом смертельної ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор, розпочато досудове розслідування. ФОТОрепортаж

Последствия "европеизации" и смарагдовых стандартов. Раньше конец отбойника монитровался по совершенно другому и безопасному проекту.
показати весь коментар
19.09.2025 16:14 Відповісти
Увы, но нет, это последствия отсутствия европеизации и классический пример пост/совкового воровства, так полюбившегося посетителям пломбира и дешёвой колбасы.
показати весь коментар
19.09.2025 16:19 Відповісти
Відбійник як спис - який вумнік таке придумав - а загнути його в землю - нє?
показати весь коментар
19.09.2025 16:18 Відповісти
Тобто, відбійник винний. Арештувати без права застави і посадити у сізо.
показати весь коментар
19.09.2025 16:32 Відповісти
Винні ті шо доклали рук аби він так стирчав
показати весь коментар
19.09.2025 16:35 Відповісти
У моего киевского знакомого больше 20 человек сотрудников/друзей/знакомых либо воевали либо сейчас воюют, и все 30-55, ни одного моложе 30. Почему так?
показати весь коментар
19.09.2025 16:22 Відповісти
Дивно, наче і не БМВ. Думав, Тойоти люди вибирають, щоб їздити спокійно
показати весь коментар
19.09.2025 16:28 Відповісти
 
 