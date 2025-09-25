69 загиблих і 99 травмованих: оголошено підозри у 178 справах про ДТП, розслідування яких "висіло" роками, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошення підозр у 178 кримінальних провадженнях щодо ДТП з тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років. Внаслідок цих аварій загинуло 69 людей, з них 3 дитини, та 99 отримали тяжкі травми, включаючи 9 дітей.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулий тиждень у всіх 178 справах оголошено підозри:

159 підозр водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;

18 підозр водіям у стані алкогольного спʼяніння — ст. 286-1 КК України;

1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;

1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху.

Кравченко зауважив, що головні причини смертельних ДТП це порушення правил дорожнього руху і водіння у стані сп’яніння.

"Ці справи роками залишались без підозрюваних, судів і вироків. Такого більше не буде", - запевнив Генеральний прокурор.

Тепер, за його словами, усі 178 проваджень перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та керівників обласних прокуратур.

