УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8895 відвідувачів онлайн
Новини Смертельні ДТП
1 012 10

69 загиблих і 99 травмованих: оголошено підозри у 178 справах про ДТП, розслідування яких "висіло" роками, - Кравченко

Генпрокурор: оголошено підозри у 178 справах про смертельні ДТП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошення підозр у 178 кримінальних провадженнях щодо ДТП з тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років. Внаслідок цих аварій загинуло 69 людей, з них 3 дитини, та 99 отримали тяжкі травми, включаючи 9 дітей.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулий тиждень у всіх 178 справах оголошено підозри:

  • 159 підозр водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;
  • 18 підозр водіям у стані алкогольного спʼяніння — ст. 286-1 КК України;
  • 1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;
  • 1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху.

Кравченко зауважив, що головні причини смертельних ДТП це порушення правил дорожнього руху і водіння у стані сп’яніння.

"Ці справи роками залишались без підозрюваних, судів і вироків. Такого більше не буде", - запевнив Генеральний прокурор.

Тепер, за його словами, усі 178 проваджень перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та керівників обласних прокуратур.

Читайте: На Дніпропетровщині судитимуть 11 злочинців, які збували наркотики: щомісячний обіг становив 12 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4543) розслідування (2304) Кравченко Руслан (118) Офіс Генпрокурора (3445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Так тоді ж доведеться розповісти, які тони бабла за цей час отримала мусорня різного роду та всілякі експерди?
показати весь коментар
25.09.2025 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
потужний пердь.
показати весь коментар
25.09.2025 16:21 Відповісти
То й перестань пердіти
показати весь коментар
25.09.2025 16:34 Відповісти
"За його словами, за минулий тиждень у всіх 178 справах призначено винних та оголошено підозри:" Джерело: https://censor.net/ua/n3576154
показати весь коментар
25.09.2025 16:25 Відповісти
Швидше за все ВИЗНАЧЕНО, а не призначено. Навіть в прокурві нема таких йолопів, щоб відкрито заявляти, що винуватих ще до суду хтось визначає. Цей Руслік не дуже схожий на йолопа.
показати весь коментар
25.09.2025 16:41 Відповісти
Чому ген прокурор не вказав --хто винуватий ,що справи не розглядались Наскільки я памятаю президент говорив,що попередні прокурори були на 100% його Сказав А то говори і Б Логічно було б вказати винуватців в приховувані злочинів і винесення їм підозри в кримінальному злочині Сотні родичів ждуть роками на винесення справедливого вирку за смерть їхніх близьких Це ж скільки бобла взяли прокурори від злочинців і тормозили справи.
показати весь коментар
25.09.2025 16:27 Відповісти
Так тоді ж доведеться розповісти, які тони бабла за цей час отримала мусорня різного роду та всілякі експерди?
показати весь коментар
25.09.2025 16:36 Відповісти
Ви праві,але при загибелі--прокуратура розслідує.
показати весь коментар
25.09.2025 16:53 Відповісти
імітація кипучої діяльності аби відвернути увагу від друзяк презЗЕдента
показати весь коментар
25.09.2025 16:42 Відповісти
Богуцька - ?
показати весь коментар
25.09.2025 16:54 Відповісти
коли будуть притягнуті до кримінальної відповідальності керівники дай їсти пріма мінсри та презики за умисні вбивства групою по змові
за
встановку неосвітлених перешкод посеред шляхів
неосвітлені нерегульовані переходи
розвороти яких немає в ЄС ніде
це саме умисні вбивства
показати весь коментар
25.09.2025 17:20 Відповісти
 
 