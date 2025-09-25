На Дніпропетровщині судитимуть 11 злочинців, які збували наркотики: щомісячний обіг становив 12 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 11 учасників злочинної організації "Біле братство".

Обвинуваченим інкримінується створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів і психотропних речовин, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що 50-річний кримінальний авторитет зі злочинного угруповання "Біле братство" налагодив наркобізнес на території міст Нікополя та Покрова Дніпропетровської області. До протиправної діяльності він залучив ще 10 осіб. Вони закуповували метамфетамін, канабіс та PVP, зберігали наркотики у спеціально підготовлених схованках, а згодом збували їх за готівку.

За підрахунками слідства, щомісяця реалізовувалося до 35 тисяч доз, отримувалося понад 12 мільйонів гривень незаконного прибутку.

Під час проведення майже 60 обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, зброю, готівку й транспортні засоби.

















