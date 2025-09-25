УКР
506 9

На Дніпропетровщині судитимуть 11 злочинців, які збували наркотики: щомісячний обіг становив 12 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 11 учасників злочинної організації "Біле братство".

Обвинуваченим інкримінується створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів і психотропних речовин, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що 50-річний кримінальний авторитет зі злочинного угруповання "Біле братство" налагодив наркобізнес на території міст Нікополя та Покрова Дніпропетровської області. До протиправної діяльності він залучив ще 10 осіб. Вони закуповували метамфетамін, канабіс та PVP, зберігали наркотики у спеціально підготовлених схованках, а згодом збували їх за готівку.

За підрахунками слідства, щомісяця реалізовувалося до 35 тисяч доз, отримувалося понад 12 мільйонів гривень незаконного прибутку.

Під час проведення майже 60 обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, зброю, готівку й транспортні засоби.

наркотики
на влк
25.09.2025 11:37 Відповісти
Знову впізнаю "Цензор": коли людина підпалює автівку - людину розстріляти (нагадую - згідно КК України у нас за вбивство не страчують). А тут ціла низка наркоділків - то їх в армію. Так вони і в армії будуть торгувати наркотиками. І щось я не чув, що у нас армія стала місцем відбування покарання
25.09.2025 11:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N2mBe-n9upU&t=3s Украина начала вербовать заключенных для службы в армии
25.09.2025 12:10 Відповісти
17 травня 2025 року президент Зеленьский підписав закон, який дозволяє засудженим заключати контракт з ЗСУ.
25.09.2025 12:14 Відповісти
Я довіряю СБУ.
Наркоманія становить вже загрозу нац безпеці, бо все більше втягує людей в свої отруйні тенета, вже і більш молоде покоління.
Хотілося б щоб СБУ область за областю, місто за містом, починаючи з прикордонних, провело рейди по виявленню наркоманів і їх ділерів. Першим треба наркотики замінити примусовою трудовою терапією, другим - в'язниця.
25.09.2025 12:15 Відповісти
дивовижно зазвичай в Україні вю наркоту тримают поліцаї через чорноту. циган або айзерів
25.09.2025 12:54 Відповісти
 
 