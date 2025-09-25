В Днепропетровской области будут судить 11 преступников, которые сбывали наркотики: ежемесячный оборот составлял 12 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении 11 участников преступной организации "Белое братство".

Обвиняемым инкриминируется создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, информирует Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что 50-летний криминальный авторитет из преступной группировки "Белое братство" наладил наркобизнес на территории городов Никополя и Покрова Днепропетровской области. К противоправной деятельности он привлек еще 10 человек. Они закупали метамфетамин, каннабис и PVP, хранили наркотики в специально подготовленных тайниках, а затем сбывали их за наличные.

По подсчетам следствия, ежемесячно реализовывалось до 35 тысяч доз, получая более 12 миллионов гривен незаконной прибыли.

Во время проведения почти 60 обысков правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества, оружие, наличные и транспортные средства.

















Читайте: Разоблачены лица, которые пытались завладеть землей Национального музея в Пирогово. ФОТОрепортаж