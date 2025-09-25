РУС
Разоблачены лица, пытавшиеся завладеть землей Национального музея в Пирогове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организатору и сообщнице незаконной схемы завладения землей на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Речь идет о руководителе и работнице частного общества, которые разработали и воплощали план противоправного получения в пользование земельного участка площадью 1,5 га, находящегося в государственной собственности и находящегося в постоянном пользовании музея, информирует Цензор.НЕТ.

Для этого руководитель общества изготовил поддельные технические паспорта, справки и акты приема-передачи и на их основании зарегистрировал право собственности на объекты недвижимости общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. После этого провел собрание участников общества, включил фиктивные объекты в уставный капитал и пытался оформить землеустроительную документацию.

Реализовать свой замысел до конца они не успели - незаконные действия были разоблачены правоохранителями в сотрудничестве с руководством музея - на землю наложен арест, государству не нанесен ущерб на более 10 миллионов гривен.

Также читайте: Заплатили почти 1,2 млн за невыполненный ремонт - получила подозрение директор музея "Киевская крепость"

музей (727) Офис Генпрокурора (2648)
А просто повісити їх в Пирогово, щоб ЗАМОВНИКИ, бачили своє замовлення!!
25.09.2025 10:26 Ответить
Ось за таке відправте їх на фронт на перевиховання Нехай українську землю захищають , а не крадуть
До речі , звертаю увагу , що Україну заполонили фейси кавказької і азіатської національності, які скупають нерухомість і землю , користуючись війною і своїми закордонними паспортами . Мабуть треба таких нових власників теж на фронт відправляти- нехай захищають свою нерухомість
25.09.2025 10:26 Ответить
Цікаво, що в світлі законопроєкту №14057 вся зібрана прокурорами інформація, на якій ґрунтується підозра, потрапляла б у категорію недостовірної, адже:

"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".

Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ
25.09.2025 10:27 Ответить
 
 