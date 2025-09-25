Разоблачены лица, пытавшиеся завладеть землей Национального музея в Пирогове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организатору и сообщнице незаконной схемы завладения землей на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Речь идет о руководителе и работнице частного общества, которые разработали и воплощали план противоправного получения в пользование земельного участка площадью 1,5 га, находящегося в государственной собственности и находящегося в постоянном пользовании музея, информирует Цензор.НЕТ.

Для этого руководитель общества изготовил поддельные технические паспорта, справки и акты приема-передачи и на их основании зарегистрировал право собственности на объекты недвижимости общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. После этого провел собрание участников общества, включил фиктивные объекты в уставный капитал и пытался оформить землеустроительную документацию.

Реализовать свой замысел до конца они не успели - незаконные действия были разоблачены правоохранителями в сотрудничестве с руководством музея - на землю наложен арест, государству не нанесен ущерб на более 10 миллионов гривен.







