Разоблачены лица, пытавшиеся завладеть землей Национального музея в Пирогове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организатору и сообщнице незаконной схемы завладения землей на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.
Речь идет о руководителе и работнице частного общества, которые разработали и воплощали план противоправного получения в пользование земельного участка площадью 1,5 га, находящегося в государственной собственности и находящегося в постоянном пользовании музея, информирует Цензор.НЕТ.
Для этого руководитель общества изготовил поддельные технические паспорта, справки и акты приема-передачи и на их основании зарегистрировал право собственности на объекты недвижимости общей площадью более 8 тысяч квадратных метров. После этого провел собрание участников общества, включил фиктивные объекты в уставный капитал и пытался оформить землеустроительную документацию.
Реализовать свой замысел до конца они не успели - незаконные действия были разоблачены правоохранителями в сотрудничестве с руководством музея - на землю наложен арест, государству не нанесен ущерб на более 10 миллионов гривен.
До речі , звертаю увагу , що Україну заполонили фейси кавказької і азіатської національності, які скупають нерухомість і землю , користуючись війною і своїми закордонними паспортами . Мабуть треба таких нових власників теж на фронт відправляти- нехай захищають свою нерухомість
"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".
