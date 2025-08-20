Заплатили почти 1,2 млн за невыполненный ремонт - получила подозрение директор музея "Киевская крепость"

Директор музея "Киевская крепость" подписала акты выполненных работ по ряду договоров, достоверно зная, что работы не выполнены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении генеральному директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Ее подозревают в растрате бюджетных денег, выделенных на ремонт музея "Киевская крепость".

Знала, что работы не выполнены

Установлено, что подозреваемая подписала акты выполненных работ по ряду договоров, достоверно зная, что работы не выполнены.

Вследствие этого бюджету города Киева нанесен ущерб на общую сумму почти 1,2 млн гривен.

Действия генерального директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины - растрата бюджетных средств путем злоупотребления своим служебным положением.