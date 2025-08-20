РУС
Заплатили почти 1,2 млн за невыполненный ремонт - получила подозрение директор музея "Киевская крепость"

Хищение при ремонте музеев

Директор музея "Киевская крепость" подписала акты выполненных работ по ряду договоров, достоверно зная, что работы не выполнены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении генеральному директору Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Ее подозревают в растрате бюджетных денег, выделенных на ремонт музея "Киевская крепость".

Знала, что работы не выполнены

Установлено, что подозреваемая подписала акты выполненных работ по ряду договоров, достоверно зная, что работы не выполнены.

Вследствие этого бюджету города Киева нанесен ущерб на общую сумму почти 1,2 млн гривен.

Также читайте: Присвоение украинского культурного наследия: Зеленский ввел санкции против 15 музейщиков РФ

Действия генерального директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины - растрата бюджетных средств путем злоупотребления своим служебным положением.

музей (726) растрата (257)
тітка подумала що ці гроші дали на ремонт її власної фортеці
ну нічого, занесе половину кому треба, поновиться на посаді, далі тихо працюватиме як всі зелені слуги мародери
20.08.2025 15:46 Ответить
Директор зайняла кругову оборону - як ніяк в фортеці 1.2 лями
20.08.2025 16:11 Ответить
"Згідно з офіційною інформацією музею "Київська фортеця" посаду генерального директора з 2017 року по сьогодні обіймає Оксана Новікова-Вигран" - "... і по іменам їх пізнаєте їх..." Що не ясно?
20.08.2025 16:24 Ответить
з 2017 року ...
оце кадри були раніше - не те що зараз ...так ?
20.08.2025 16:28 Ответить
"Нєзамінні" кадри... Якщо там провести аудит з 2017 то багато поспливає...
20.08.2025 16:33 Ответить
Хіба лише там ?
Скрізь таке саме ...
20.08.2025 16:35 Ответить
Рецепт остаточного вирішення проблеми давно відомий.
20.08.2025 16:38 Ответить
 
 