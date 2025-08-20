УКР
Новини Зловживання чиновників Розкрадання на ремонті музеїв
Заплатили майже 1,2 млн за невиконаний ремонт - отримала підозру директорка музею "Київська фортеця"

Розкрадання на ремонті музеїв

Директорка музею "Київська фортеця" підписала акти виконаних робіт за низкою договорів, достовірно знаючи, що роботи не виконані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Її підозрюють у розтраті бюджетних грошей, виділених на ремонт музею "Київська фортеця".

Знала, що роботи не виконані

Встановлено, що підозрювана підписала акти виконаних робіт за низкою договорів, достовірно знаючи, що роботи не виконані.

Внаслідок цього бюджету міста Києва завдано збитків на загальну суму майже 1,2 млн гривень.

Також читайте: Привласнення української культурної спадщини: Зеленський запровадив санкції проти 15 музейників РФ

Дії генеральної директорки Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

тітка подумала що ці гроші дали на ремонт її власної фортеці
ну нічого, занесе половину кому треба, поновиться на посаді, далі тихо працюватиме як всі зелені слуги мародери
показати весь коментар
20.08.2025 15:46 Відповісти
Директор зайняла кругову оборону - як ніяк в фортеці 1.2 лями
показати весь коментар
20.08.2025 16:11 Відповісти
"Згідно з офіційною інформацією музею "Київська фортеця" посаду генерального директора з 2017 року по сьогодні обіймає Оксана Новікова-Вигран" - "... і по іменам їх пізнаєте їх..." Що не ясно?
показати весь коментар
20.08.2025 16:24 Відповісти
з 2017 року ...
оце кадри були раніше - не те що зараз ...так ?
показати весь коментар
20.08.2025 16:28 Відповісти
"Нєзамінні" кадри... Якщо там провести аудит з 2017 то багато поспливає...
показати весь коментар
20.08.2025 16:33 Відповісти
Хіба лише там ?
Скрізь таке саме ...
показати весь коментар
20.08.2025 16:35 Відповісти
Рецепт остаточного вирішення проблеми давно відомий.
показати весь коментар
20.08.2025 16:38 Відповісти
Пожурять, може, та й відпустяь.
показати весь коментар
20.08.2025 18:23 Відповісти
 
 