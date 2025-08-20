Заплатили майже 1,2 млн за невиконаний ремонт - отримала підозру директорка музею "Київська фортеця"

Директорка музею "Київська фортеця" підписала акти виконаних робіт за низкою договорів, достовірно знаючи, що роботи не виконані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру генеральній директорці Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця". Її підозрюють у розтраті бюджетних грошей, виділених на ремонт музею "Київська фортеця".

Знала, що роботи не виконані

Встановлено, що підозрювана підписала акти виконаних робіт за низкою договорів, достовірно знаючи, що роботи не виконані.

Внаслідок цього бюджету міста Києва завдано збитків на загальну суму майже 1,2 млн гривень.

Також читайте: Привласнення української культурної спадщини: Зеленський запровадив санкції проти 15 музейників РФ

Дії генеральної директорки Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.