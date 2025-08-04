Присвоение украинского культурного наследия: Зеленский ввел санкции против 15 музейщиков РФ

Президент Владимир Зеленский Указом от 3 августа 2025 года № 580 ввел в действие Решение СНБО о применении персональных санкций к 15 гражданам РФ - руководству ведущих российских музейных учреждений, которые активно вовлечены во внедрение антиукраинской политики в музейной сфере.

Об этом рассказали в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инициатива была подготовлена Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины совместно с Украинским национальным комитетом Международного совета музеев (ICOM) и общественной организацией "Совет экономической безопасности Украины".

Санкции были применены к руководству ряда музейных учреждений российской федерации, в частности Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, Российского этнографического музея, Государственного музея-заповедника "Петергоф", Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музеев-заповедников "Куликово поле", "Остров-град Свияжск" и "Тарханы", а также Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Оренбургского областного музея изобразительных искусств, Чувашского национального музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" и других. Часть лиц также входит в состав руководящих органов Союза музеев России, президиума ICOM России и общественных структур, которые способствуют продвижению оккупационной культурной политики РФ.

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Санкции применяются к лицам, которые:

осуществляют организацию незаконного учета украинских культурных ценностей в российском государственном каталоге музейного фонда;

лично посещали временно оккупированные территории Украины после февраля 2022 года;

участвуют в мероприятиях, направленных на легитимизацию оккупационного режима, в частности через проекты российской индоктринации детей и молодежи;

публично продвигают нарративы, оправдывающие или отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины.

По данным министерства, с 2014 года российская федерация последовательно осуществляет оккупационную политику по использованию музейной сферы. В частности, в Автономной Республике Крым, городе Севастополе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Через культурные учреждения осуществляется попытка нормализации оккупации, распространение дезинформации и пропаганды.

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Так, согласно данным Украинского национального комитета ICOM, по состоянию на март 2025 года в открытом государственном каталоге музейного фонда РФ уже зафиксирована информация о 39 украинских музеях, расположенных на временно оккупированных после 2022 года территориях. Для сравнения, в августе 2024 года таких музеев было всего 6. Это свидетельствует об интенсивном развертывании политики культурного присвоения.

"Вместо обеспечения охраны культурного наследия на оккупированных территориях, российская федерация официально присваивает музейные коллекции и институты, используя их в пропагандистских целях", - отметили в министерстве.

Применение санкций также имеет целью недопущение избрания отдельных представителей российской федерации в руководящие органы Международного совета музеев (ICOM). В частности, на Генеральной ассамблее ICOM, которая состоится в ноябре 2025 года в Дубае, баллотируются Артем Силкин и Галина Алексеева, которые включены в санкционный список.

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Также отмечается, что следующим этапом станет продвижение вопроса введения аналогичных санкций на уровне Европейского Союза.