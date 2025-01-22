Минкульт планирует построить хранилища для эвакуированных произведений искусства

Министерство культуры и стратегических коммуникаций будет отстаивать защиту коллекций украинских артефактов на "Культурном Рамштайн" в феврале.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Культура, об этом рассказал министр культуры Николай Точицкий в проекте "Карпьяк на Суспільному".

Глава Министерства культуры и стратегических коммуникаций рассказал, что правительство активно работает над созданием хранилищ двойного назначения: для сохранения и человеческих жизней, и культурных артефактов.

Сейчас уже утверждены два масштабных плана таких укрытий: расположение не разглашают, однако строительство вскоре начнется.

По словам министра, таких мест в Украине критически не хватает. И этот вопрос будет подниматься на так называемом "Культурном Рамштайне", который состоится в Украине в начале февраля.

"Это будет конференция на уровне министров культуры, где мы поговорим об украинском культурном наследии, наших проблемах и как мы на них реагируем, какая помощь нам нужна", - прокомментировал Точицкий.

Министр добавил, что переговоры о сохранении культурного наследия ведут ежедневно - с Польшей, Данией, США, Италией и другими иностранными партнерами. В частности, речь идет о том, чтобы экспонировать уже эвакуированные артефакты (а это более 520 тысяч объектов из прифронтовых зон).

Смотрите также: Украинские пограничники помогли найти картину, похищенную из музея в Нидерландах в 2005 году. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Культурный Рамштайн" станет продолжением прошлогодних наработок МКСК в Неаполе, когда сохранение артефактов Украины обсуждали с министрами культуры стран "Большой семерки"; и подобной конференции в Вильнюсе. Мероприятие в начале февраля - это "логическое подведение к конкретным задачам и стратегиям".

"Мы в ситуации, когда международное право полностью нарушено страной-агрессором и несколькими ее сателлитами. Как в начале Второй мировой войны - войной пахнет не только в Украине. Поэтому каждый из моих евроатлантических коллег должен быть сознательным относительно того, что их культурное наследие надо гарантировать от разрушения, иметь партнеров для защиты или необходимые хранилища", - подчеркнул Николай Точицкий.

Читайте также: На оккупированных территориях осталось около 1,5 млн музейных экспонатов, - Карандеев