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Минкульт планирует построить хранилища для эвакуированных произведений искусства

сховища для евакуйованих мистецьких творів

Министерство культуры и стратегических коммуникаций будет отстаивать защиту коллекций украинских артефактов на "Культурном Рамштайн" в феврале.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Культура, об этом рассказал министр культуры Николай Точицкий в проекте "Карпьяк на Суспільному".

Глава Министерства культуры и стратегических коммуникаций рассказал, что правительство активно работает над созданием хранилищ двойного назначения: для сохранения и человеческих жизней, и культурных артефактов.

Сейчас уже утверждены два масштабных плана таких укрытий: расположение не разглашают, однако строительство вскоре начнется.

По словам министра, таких мест в Украине критически не хватает. И этот вопрос будет подниматься на так называемом "Культурном Рамштайне", который состоится в Украине в начале февраля.

"Это будет конференция на уровне министров культуры, где мы поговорим об украинском культурном наследии, наших проблемах и как мы на них реагируем, какая помощь нам нужна", - прокомментировал Точицкий.

Министр добавил, что переговоры о сохранении культурного наследия ведут ежедневно - с Польшей, Данией, США, Италией и другими иностранными партнерами. В частности, речь идет о том, чтобы экспонировать уже эвакуированные артефакты (а это более 520 тысяч объектов из прифронтовых зон).

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"Культурный Рамштайн" станет продолжением прошлогодних наработок МКСК в Неаполе, когда сохранение артефактов Украины обсуждали с министрами культуры стран "Большой семерки"; и подобной конференции в Вильнюсе. Мероприятие в начале февраля - это "логическое подведение к конкретным задачам и стратегиям".

"Мы в ситуации, когда международное право полностью нарушено страной-агрессором и несколькими ее сателлитами. Как в начале Второй мировой войны - войной пахнет не только в Украине. Поэтому каждый из моих евроатлантических коллег должен быть сознательным относительно того, что их культурное наследие надо гарантировать от разрушения, иметь партнеров для защиты или необходимые хранилища", - подчеркнул Николай Точицкий.

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Автор: 

картина (213) Министерство культуры и информационной политики (778) музей (723) убежище (284)


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Топ комментарии
+8
Шинкують капусту з повітря. Коли ж ви, гниди, нарешті луснете...
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22.01.2025 20:26
+6
Чергове «велике будівництво» у той час як людина, схожа на Голобородька розповідає, що зброї не вистачає?
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22.01.2025 20:31
+6
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22.01.2025 20:33
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Шинкують капусту з повітря. Коли ж ви, гниди, нарешті луснете...
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22.01.2025 20:26 Ответить
КОСИ КОСА - ПОКА РОСА
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22.01.2025 20:30 Ответить
Чергове «велике будівництво» у той час як людина, схожа на Голобородька розповідає, що зброї не вистачає?
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22.01.2025 20:31 Ответить
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22.01.2025 20:33 Ответить
Подозреваю что туда все частные коллекции свезут из Конче-Заспы и прочих особняков.
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22.01.2025 21:25 Ответить
А би їм пилка заступилась по самі гланди мля. Як так? Хтось вже сказав що ще на повітря треба налоги і заживем як міряли 73 ідіотів. Ура ура ура....
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22.01.2025 20:34 Ответить
Треба після війни конфіскувати майно у всіх, хто зараз пиляє бюджетне бабло, коли Армія сидить на голодному пайку.
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22.01.2025 20:35 Ответить
Там Штати матеріали на керівництво наше збирають...Там теж люди сидять і аналізують,хто,де і скільки...
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22.01.2025 20:41 Ответить
Обділили мінкульт...
Так усім до корита хочеться...
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22.01.2025 20:37 Ответить
Это уже будет делать новая власть или не будет
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22.01.2025 20:57 Ответить
У них нова фішка мародерити на укриттях кошторис в 10 раз більший ніж коштує
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22.01.2025 21:11 Ответить
У Київському метро і підземних цехах Арсенала і х.з. ще чого, які побудовані ще совком, можна все місто сховати.
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22.01.2025 21:24 Ответить
 
 