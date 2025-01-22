Минкульт планирует построить хранилища для эвакуированных произведений искусства
Министерство культуры и стратегических коммуникаций будет отстаивать защиту коллекций украинских артефактов на "Культурном Рамштайн" в феврале.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Культура, об этом рассказал министр культуры Николай Точицкий в проекте "Карпьяк на Суспільному".
Глава Министерства культуры и стратегических коммуникаций рассказал, что правительство активно работает над созданием хранилищ двойного назначения: для сохранения и человеческих жизней, и культурных артефактов.
Сейчас уже утверждены два масштабных плана таких укрытий: расположение не разглашают, однако строительство вскоре начнется.
По словам министра, таких мест в Украине критически не хватает. И этот вопрос будет подниматься на так называемом "Культурном Рамштайне", который состоится в Украине в начале февраля.
"Это будет конференция на уровне министров культуры, где мы поговорим об украинском культурном наследии, наших проблемах и как мы на них реагируем, какая помощь нам нужна", - прокомментировал Точицкий.
Министр добавил, что переговоры о сохранении культурного наследия ведут ежедневно - с Польшей, Данией, США, Италией и другими иностранными партнерами. В частности, речь идет о том, чтобы экспонировать уже эвакуированные артефакты (а это более 520 тысяч объектов из прифронтовых зон).
"Культурный Рамштайн" станет продолжением прошлогодних наработок МКСК в Неаполе, когда сохранение артефактов Украины обсуждали с министрами культуры стран "Большой семерки"; и подобной конференции в Вильнюсе. Мероприятие в начале февраля - это "логическое подведение к конкретным задачам и стратегиям".
"Мы в ситуации, когда международное право полностью нарушено страной-агрессором и несколькими ее сателлитами. Как в начале Второй мировой войны - войной пахнет не только в Украине. Поэтому каждый из моих евроатлантических коллег должен быть сознательным относительно того, что их культурное наследие надо гарантировать от разрушения, иметь партнеров для защиты или необходимые хранилища", - подчеркнул Николай Точицкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так усім до корита хочеться...