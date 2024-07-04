На оккупированных территориях осталось около 1,5 млн музейных экспонатов, - Карандеев

Около 1,5 миллиона музейных экспонатов находятся на временно оккупированной территории, и их судьба доподлинно неизвестна.

Об этом заявил врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень много мы потеряли музейных экспонатов, часть из них была разграблена, а некоторые из них пострадали от вражеских обстрелов. По нашим приблизительным оценкам, около 1,5 млн экспонатов сейчас находятся на оккупированной территории, и их судьба нам пока до конца неизвестна", - сказал Карандеев.

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Он отметил, что потери есть и на деоккупированных территориях. Российские захватчики нарушают международное законодательство и присваивают то, что им не принадлежит.

"Мы документируем эти преступления. Это осуществляется двумя путями. Во-первых, по международным протоколам совместно с ЮНЕСКО, а также по нашим национальным. И вскоре будет то время, когда на основании этих свидетельств, этих документов мы сможем подготовить иски к государству-агрессору, которые непременно найдут свое справедливое решение", - подчеркнул врио министра.