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Новости
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На оккупированных территориях осталось около 1,5 млн музейных экспонатов, - Карандеев

Ростислав Карандєєв

Около 1,5 миллиона музейных экспонатов находятся на временно оккупированной территории, и их судьба доподлинно неизвестна.

Об этом заявил врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень много мы потеряли музейных экспонатов, часть из них была разграблена, а некоторые из них пострадали от вражеских обстрелов. По нашим приблизительным оценкам, около 1,5 млн экспонатов сейчас находятся на оккупированной территории, и их судьба нам пока до конца неизвестна", - сказал Карандеев.

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Он отметил, что потери есть и на деоккупированных территориях. Российские захватчики нарушают международное законодательство и присваивают то, что им не принадлежит.

"Мы документируем эти преступления. Это осуществляется двумя путями. Во-первых, по международным протоколам совместно с ЮНЕСКО, а также по нашим национальным. И вскоре будет то время, когда на основании этих свидетельств, этих документов мы сможем подготовить иски к государству-агрессору, которые непременно найдут свое справедливое решение", - подчеркнул врио министра.

Автор: 

музей (724) оккупация (10196)


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Топ комментарии
+3
ніщо не заважало своєчасно євакуювати
хіба - тотальна брехня та корупція
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04.07.2024 22:57 Ответить
+3
24.02.2022 менти, СБУ, ДБР, прокуратура ставили рекорди бігу до західного кордону.
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04.07.2024 23:42 Ответить
+2
якби готувалися до війни а не до шашликів, то можливо їх би й еваюкуювали зарання в центр або на захід країни. але у департамента який мав би цим займатися були більш важливі завдання на той час.
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04.07.2024 22:35 Ответить
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Так рашка тим експонатам вже мабуть зробила ніжки
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04.07.2024 22:21 Ответить
Вважайте шо їх нема або будуть приписані як "ісконно русскіе"
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04.07.2024 22:22 Ответить
Або десь прикопані)))
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04.07.2024 22:44 Ответить
якби готувалися до війни а не до шашликів, то можливо їх би й еваюкуювали зарання в центр або на захід країни. але у департамента який мав би цим займатися були більш важливі завдання на той час.
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04.07.2024 22:35 Ответить
ніщо не заважало своєчасно євакуювати
хіба - тотальна брехня та корупція
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04.07.2024 22:57 Ответить
Це вже трофеї для кацапських музеїв. Завжди так робили. "Мрію" теж не вивезли. Мала дістатись трофеєм.
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04.07.2024 23:19 Ответить
24.02.2022 менти, СБУ, ДБР, прокуратура ставили рекорди бігу до західного кордону.
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04.07.2024 23:42 Ответить
А шо ти не організував евакуацію???
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05.07.2024 08:40 Ответить
Згоден, ходячих музейних експонатів часів Совка.
Стільки ж, якщо не більше, досі залишається і на неокупованих...
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05.07.2024 09:02 Ответить
Немає там вже ніяких експонатів. Все, що мало хоч якусь історичну чи матеріальну цінність, було вкрадено та вивезено до кацапських "ермітажів" ще до революції...
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05.07.2024 09:42 Ответить
 
 