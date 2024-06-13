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Украинские пограничники помогли найти картину, похищенную из музея в Нидерландах в 2005 году. ФОТОРЕПОРТАЖ

Українські прикордонники допомогли знайти картину, викрадену з музею в Нідерландах

Житомирские пограничники вместе с польскими коллегами нашли картину "Элиэзер и Ребекка у колодца", похищенную в 2005 году из голландского Вестфрисского музея. Ее пытался продать украинец, выехавший в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Оперативники пограничного ведомства Украины получили информацию и осуществили проверку одного гражданина Украины. Последний ранее выехал в Республику Польша. По имеющимся данным, он искал клиентов, чтобы продать картину Яна Линсена "Элиэзер и Ребекка у колодца", датированную 1629 годом. Покупателей также подыскивали и на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта картина исключительной ценности. Она много лет находилась в розыске Интерпола, поскольку 9 января 2005 года была похищена из голландского Вестфрисского музея. Тогда в общей сложности исчезли 24 картины, а также 70 серебряных экспонатов. Многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести.

Пограничные оперативники получили достаточно сведений, свидетельствующих о совершении преступления конкретным лицом.

Українські прикордонники допомогли знайти картину, викрадену з музею в Нідерландах
Українські прикордонники допомогли знайти картину, викрадену з музею в Нідерландах
Українські прикордонники допомогли знайти картину, викрадену з музею в Нідерландах

Проведя ряд совместных мероприятий, польские правоохранители, офицер связи от Посольства Нидерландов и украинские пограничники смогли изъять картину у мужчины.

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"Сейчас гражданина Украины задержали и избрали меру пресечения в виде трех месяцев ареста. Ему предъявлено обвинение. Расследование по делу ведет окружная прокуратура г. Кракова, Республики Польша", - отмечается в сообщении.

Напомним, в феврале 2021 года Украина передала Франции похищенную в 2018 году из музея в Нанси картину Синьяка "Порт Ла-Рошель". Весной 2019 года картина была обнаружена в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.

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Госпогранслужба (6463) картина (213) музей (723) Нидерланды (1585)


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Недавно в рашці судили групу молдован за чисельні грабежі квартир потужних політиків та генералів, навіть суперавторитетні бізнесмени попадались. Вони базувались в Європі а в рашку прибували на справу. Голові синдикату, злодію в законі, за замовленням аж 25 притулили. Викрадене майно у всі часи мігрує між країнами та континентами.
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13.06.2024 20:30 Ответить
 
 