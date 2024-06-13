Українські прикордонники допомогли знайти картину, викрадену з музею в Нідерландах у 2005 році. ФОТОрепортаж

Житомирські прикордонники разом з польськими колегами знайшли картину "Еліезер і Ребекка біля колодязя", викрадену у 2005 році з голландського Вестфрісського музею. Її намагався продати українець, що виїхав до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Оперативники прикордонного відомства України здобули інформацію та здійснили перевірку одного громадянина України. Останній раніше виїхав до Республіки Польща. За наявними даними він шукав клієнтів, щоб продати картину Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя", датовану 1629 роком. Покупців також підшуковували і на території України", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця картина виняткової цінності. Вона багато років перебувала в розшуку Інтерполу, оскільки 9 січня 2005 року була викрадена із голландського Вестфрісського музею. Тоді загалом зникли 24 картини, а також 70 срібних експонатів. Багато з них досі вважаються зниклими безвісти.

Прикордонні оперативники отримали достатньо відомостей, що свідчили про здійснення злочину конкретною особою.







Провівши низку спільних заходів, польські правоохоронці, офіцер зв'язку від Посольства Нідерландів та українські прикордонники змогли вилучити картину в чоловіка.

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"Наразі, громадянина України затримали, та обрали запобіжний захід у вигляді трьох місяців арешту. Йому висунули звинувачення. Розслідування у справі веде окружна прокуратура м. Кракова, Республіки Польща", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Україна передала Франції викрадену в 2018 році з музею в Нансі картину Сіньяка "Порт Ла-Рошель". Навесні 2019 року картина була виявлена у Києві під час обшуку в підозрюваних у вбивстві бізнесмена Сергія Кисельова.