Украина и Италия подписали Римский манифест в защиту культурного наследия, - Точицкий

Украина и Италия подписали Римский манифест, который определяет вызовы в сфере сохранения культурного наследия во время войны и содержит призыв к международным партнерам усилить поддержку Украины в этой сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сказал в комментарии в рамках Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Сегодня вместе с итальянским коллегой мы подписали Римский манифест, который определяет ключевые проблемы, и который содержит призыв к нашим партнерам усилить усилия для наполнения Фонда защиты культурного наследия. Надеюсь, что в ближайшее время этот Фонд будет юридически основан. Сегодня также будет объявлено о его создании", - сказал Точицкий.

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По его словам, уже есть семь стран, которые готовы будут заявить о взносах в Фонд от 1 млн евро.

Кроме того, он сообщил о начале формирования коалиции министров культуры, которая будет помогать Украине в эвакуации культурных ценностей из зон боевых действий, создании хранилищ двойного назначения для артефактов, а также в выявлении и возвращении культурного наследия, незаконно вывезенного в Российскую Федерацию.

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Точицкий напомнил, что 1 млн 700 тыс. украинских артефактов сейчас находятся под оккупацией РФ.

Напомним, с оккупированных территорийроссийские захватчики похитили более 1,7 миллиона единиц украинского культурного наследия. Сейчас оккупанты торгуют украинскими артефактами на черном рынке.