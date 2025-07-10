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Новости Защита культурного наследия
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Украина и Италия подписали Римский манифест в защиту культурного наследия, - Точицкий

точицький

Украина и Италия подписали Римский манифест, который определяет вызовы в сфере сохранения культурного наследия во время войны и содержит призыв к международным партнерам усилить поддержку Украины в этой сфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сказал в комментарии в рамках Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Сегодня вместе с итальянским коллегой мы подписали Римский манифест, который определяет ключевые проблемы, и который содержит призыв к нашим партнерам усилить усилия для наполнения Фонда защиты культурного наследия. Надеюсь, что в ближайшее время этот Фонд будет юридически основан. Сегодня также будет объявлено о его создании", - сказал Точицкий.

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По его словам, уже есть семь стран, которые готовы будут заявить о взносах в Фонд от 1 млн евро.

Кроме того, он сообщил о начале формирования коалиции министров культуры, которая будет помогать Украине в эвакуации культурных ценностей из зон боевых действий, создании хранилищ двойного назначения для артефактов, а также в выявлении и возвращении культурного наследия, незаконно вывезенного в Российскую Федерацию.

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Точицкий напомнил, что 1 млн 700 тыс. украинских артефактов сейчас находятся под оккупацией РФ.

Напомним, с оккупированных территорийроссийские захватчики похитили более 1,7 миллиона единиц украинского культурного наследия. Сейчас оккупанты торгуют украинскими артефактами на черном рынке.

Автор: 

культура (846) Точицкий Николай (74)


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Павло Розенко-

РИМСЬКИЙ КОРПОРАТИВЧИК…

📍«А тепер слово надається віце-премʼєр-міністру України. Він буде виступати он-лайн. Бо його не випустили з України через підозру в корупції

Тема його виступу: дайте нам більше грошей на відбудову України».

Який лютий сором… 🤦‍♂️🤦‍♂️
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10.07.2025 18:36 Ответить
Наш президент теж наробив багато культурної спадщини ( правда, не впевнений,що саме української) "Ржевский против Наполеона" и "Восемь первых свиданий".
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10.07.2025 19:00 Ответить
Що знає про Українську культуру Точицький? Але то таке...
Добре, що не призначили Головним хірургом...
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10.07.2025 19:25 Ответить
 
 