Украина и Италия подписали Римский манифест в защиту культурного наследия, - Точицкий
Украина и Италия подписали Римский манифест, который определяет вызовы в сфере сохранения культурного наследия во время войны и содержит призыв к международным партнерам усилить поддержку Украины в этой сфере.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сказал в комментарии в рамках Международной конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Сегодня вместе с итальянским коллегой мы подписали Римский манифест, который определяет ключевые проблемы, и который содержит призыв к нашим партнерам усилить усилия для наполнения Фонда защиты культурного наследия. Надеюсь, что в ближайшее время этот Фонд будет юридически основан. Сегодня также будет объявлено о его создании", - сказал Точицкий.
По его словам, уже есть семь стран, которые готовы будут заявить о взносах в Фонд от 1 млн евро.
Кроме того, он сообщил о начале формирования коалиции министров культуры, которая будет помогать Украине в эвакуации культурных ценностей из зон боевых действий, создании хранилищ двойного назначения для артефактов, а также в выявлении и возвращении культурного наследия, незаконно вывезенного в Российскую Федерацию.
Точицкий напомнил, что 1 млн 700 тыс. украинских артефактов сейчас находятся под оккупацией РФ.
Напомним, с оккупированных территорийроссийские захватчики похитили более 1,7 миллиона единиц украинского культурного наследия. Сейчас оккупанты торгуют украинскими артефактами на черном рынке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РИМСЬКИЙ КОРПОРАТИВЧИК…
📍«А тепер слово надається віце-премʼєр-міністру України. Він буде виступати он-лайн. Бо його не випустили з України через підозру в корупції
Тема його виступу: дайте нам більше грошей на відбудову України».
Який лютий сором… 🤦♂️🤦♂️
Добре, що не призначили Головним хірургом...