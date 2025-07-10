Україна та Італія підписали Римський маніфест на захист культурної спадщини, - Точицький

Україна та Італія підписали Римський маніфест, який окреслює виклики у сфері збереження культурної спадщини під час війни та містить заклик до міжнародних партнерів посилити підтримку України в цій сфері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький сказав у коментарі в рамках Міжнародної конференції з відновлення України у Римі.

"Сьогодні разом з італійським колегою ми підписали Римський маніфест, який окреслює ключові проблеми, і який містить заклик до наших партнерів посилити зусилля для наповнення Фонду захисту культурної спадщини. Сподіваюсь, що найближчим часом цей Фонд буде юридично засновано. Сьогодні також буде оголошено про його створення", - сказав Точицький.

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За його словами, вже є сім країн, які готові будуть заявити про внески до Фонду від 1 млн євро.

Окрім того, він повідомив про початок формування коаліції міністрів культури, яка допомагатиме Україні в евакуації культурних цінностей із зон бойових дій, створенні сховищ подвійного призначення для артефактів, а також у виявленні та поверненні культурної спадщини, незаконно вивезеної до Російської Федерації.

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Точицький нагадав, що 1 млн 700 тис. українських артефактів нині перебувають під окупацією РФ.

Нагадаємо, з окупованих територій російські загарбники викрали понад 1,7 мільйона одиниць української культурної спадщини. Зараз окупанти торгують українськими артефактами на чорному ринку.