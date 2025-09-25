УКР
Викрито осіб, які намагалися заволодіти землею Національного музею в Пирогові. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та спільниці незаконної схеми заволодіння землею на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.

Йдеться про керівника та працівницю приватного товариства, які розробили та втілювали план протиправного отримання в користування земельної ділянки площею 1,5 га, що перебуває у державній власності та знаходиться у постійному користуванні музею, інформує Цензор.НЕТ.

Для цього керівник товариства виготовив підроблені технічні паспорти, довідки й акти прийому-передачі і їх підставі зареєстрував право власності на об’єкти нерухомості загальною площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Після цього провів збори учасників товариства, включив фіктивні об’єкти до статутного капіталу та намагався оформити землевпорядну документацію.

Реалізувати свій задум до кінця вони не встигли – незаконні дії було викрито правоохоронцями у співпраці із керівництвом музею - на землю накладено арешт, державі не завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень.

музей
музей
музей

Також читайте: Заплатили майже 1,2 млн за невиконаний ремонт - отримала підозру директорка музею "Київська фортеця"

музей (445) Офіс Генпрокурора (3445)
А просто повісити їх в Пирогово, щоб ЗАМОВНИКИ, бачили своє замовлення!!
25.09.2025 10:26 Відповісти
Ось за таке відправте їх на фронт на перевиховання Нехай українську землю захищають , а не крадуть
До речі , звертаю увагу , що Україну заполонили фейси кавказької і азіатської національності, які скупають нерухомість і землю , користуючись війною і своїми закордонними паспортами . Мабуть треба таких нових власників теж на фронт відправляти- нехай захищають свою нерухомість
25.09.2025 10:26 Відповісти
Цікаво, що в світлі законопроєкту №14057 вся зібрана прокурорами інформація, на якій ґрунтується підозра, потрапляла б у категорію недостовірної, адже:

"Недостовірною вважається інформація, яка порушує презумпцію невунуваності, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили".

Шалайський проаналізував законопроєкт №14057 | Цензор.НЕТ
25.09.2025 10:27 Відповісти
хотіли 1,5га навіщо так багато їм метр на два вистачить
25.09.2025 10:44 Відповісти
як набридли ці кончені...
25.09.2025 10:47 Відповісти
 
 