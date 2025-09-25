Викрито осіб, які намагалися заволодіти землею Національного музею в Пирогові. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та спільниці незаконної схеми заволодіння землею на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові.
Йдеться про керівника та працівницю приватного товариства, які розробили та втілювали план протиправного отримання в користування земельної ділянки площею 1,5 га, що перебуває у державній власності та знаходиться у постійному користуванні музею, інформує Цензор.НЕТ.
Для цього керівник товариства виготовив підроблені технічні паспорти, довідки й акти прийому-передачі і їх підставі зареєстрував право власності на об’єкти нерухомості загальною площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Після цього провів збори учасників товариства, включив фіктивні об’єкти до статутного капіталу та намагався оформити землевпорядну документацію.
Реалізувати свій задум до кінця вони не встигли – незаконні дії було викрито правоохоронцями у співпраці із керівництвом музею - на землю накладено арешт, державі не завдано збитків на понад 10 мільйонів гривень.
