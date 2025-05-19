УКР
Новини Фото ДТП за участі поліціянтів
5 557 10

Правоохоронець влаштував смертельну ДТП на Рівненщині: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію в Рівненській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Відомо, що трагедія сталася 15 травня 2025 року близько 19:00 поблизу села Дроздинь.

За попередніми даними, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини, внаслідок чого авто перекинулося.

ДБР повідомило про підозру правоохоронцю за смертельну ДТП на Рівненщині
У салоні перебували двоє пасажирок — 51-річна жінка, яка загинула на місці, та її 15-річна донька. Дівчину госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

У ДБР зазначили, що водій дістав незначні травми й був затриманий на місці. Призначено низку експертиз, зокрема щодо встановлення стану алкогольного сп’яніння.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

ДТП (4531) ДБР (3704) Рівненська область (1218) Дроздинь (1)
+3
А це результат безкарності. мусара нізащо не відповідають.
ні за пдр, ні за перевищення повноважень, *******...
на зауваження, зєхидною посмішкою кажуть,
щось неподобається пишіть на мене скаргу.
б знає **** що йому нічого небуде
тому ми чуємо про вбитих ними людей та бачимо ці наглі ібала
20.05.2025 10:30 Відповісти
+2
Багато хто з наших людей, дориваючись до будь-якої "влади", чомусь думає, що йому, разом з погонами, гарантується "подушка безпеки", у всьому...Включаючи і "гарантії" від ДТП, поводження зі зброєю на полюванні, чи купанні на водоймах... Біда в тому, що в результаті гинуть не тільки вони, а й оточуючі...
20.05.2025 04:08 Відповісти
+1
Мент таксував на службовій? Треба добавляти зарплату.
19.05.2025 16:24 Відповісти
Мент таксував на службовій? Треба добавляти зарплату.
19.05.2025 16:24 Відповісти
читай уважніше. "за кермом власного автомобіля"
19.05.2025 23:30 Відповісти
Багато хто з наших людей, дориваючись до будь-якої "влади", чомусь думає, що йому, разом з погонами, гарантується "подушка безпеки", у всьому...Включаючи і "гарантії" від ДТП, поводження зі зброєю на полюванні, чи купанні на водоймах... Біда в тому, що в результаті гинуть не тільки вони, а й оточуючі...
20.05.2025 04:08 Відповісти
"Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби..." у чому сприяння внутрішньої безпеки? Типу якби не сприяли не змоглиб встановити винного? Це ж просто якийсь фармазон по наітію пишеться.
20.05.2025 09:01 Відповісти
А це результат безкарності. мусара нізащо не відповідають.
ні за пдр, ні за перевищення повноважень, *******...
на зауваження, зєхидною посмішкою кажуть,
щось неподобається пишіть на мене скаргу.
б знає **** що йому нічого небуде
тому ми чуємо про вбитих ними людей та бачимо ці наглі ібала
20.05.2025 10:30 Відповісти
Правоохоронець із кінноти Єрмака? Їм все можна...
20.05.2025 18:28 Відповісти
форма военного,погранец наверное или тцк
21.05.2025 15:27 Відповісти
Можно ещё одну статью приписать - незаконная вырубка леса.
22.05.2025 01:34 Відповісти
 
 