Правоохоронець влаштував смертельну ДТП на Рівненщині: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію в Рівненській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Відомо, що трагедія сталася 15 травня 2025 року близько 19:00 поблизу села Дроздинь.
За попередніми даними, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини, внаслідок чого авто перекинулося.
У салоні перебували двоє пасажирок — 51-річна жінка, яка загинула на місці, та її 15-річна донька. Дівчину госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.
У ДБР зазначили, що водій дістав незначні травми й був затриманий на місці. Призначено низку експертиз, зокрема щодо встановлення стану алкогольного сп’яніння.
Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
ні за пдр, ні за перевищення повноважень, *******...
на зауваження, зєхидною посмішкою кажуть,
щось неподобається пишіть на мене скаргу.
б знає **** що йому нічого небуде
тому ми чуємо про вбитих ними людей та бачимо ці наглі ібала