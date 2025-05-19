Правоохранитель устроил смертельное ДТП в Ривненской области: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ривненской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Известно, что трагедия произошла 15 мая 2025 года около 19:00 около села Дроздынь.
По предварительным данным, милиционер, находясь за рулем своего автомобиля, не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, в результате чего авто перевернулось.
В салоне находились двое пассажирок - 51-летняя женщина, которая погибла на месте, и ее 15-летняя дочь. Девушку госпитализировали, ее жизни пока ничего не угрожает.
В ГБР отметили, что водитель получил незначительные травмы и был задержан на месте. Назначен ряд экспертиз, в частности по установлению состояния алкогольного опьянения.
Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель человека. Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
ні за пдр, ні за перевищення повноважень, *******...
на зауваження, зєхидною посмішкою кажуть,
щось неподобається пишіть на мене скаргу.
б знає **** що йому нічого небуде
тому ми чуємо про вбитих ними людей та бачимо ці наглі ібала