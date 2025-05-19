РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8758 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП с участием полицейских
5 557 10

Правоохранитель устроил смертельное ДТП в Ривненской области: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Известно, что трагедия произошла 15 мая 2025 года около 19:00 около села Дроздынь.

По предварительным данным, милиционер, находясь за рулем своего автомобиля, не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, в результате чего авто перевернулось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гибель военного ТЦК и полицейского в ДТП на Полтавщине: сообщено о подозрении водителю-правоохранителю. ФОТО

ГБР сообщило о подозрении правоохранителю за смертельное ДТП в Ровенской области
ГБР сообщило о подозрении правоохранителю за смертельное ДТП в Ровенской области

В салоне находились двое пассажирок - 51-летняя женщина, которая погибла на месте, и ее 15-летняя дочь. Девушку госпитализировали, ее жизни пока ничего не угрожает.

В ГБР отметили, что водитель получил незначительные травмы и был задержан на месте. Назначен ряд экспертиз, в частности по установлению состояния алкогольного опьянения.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель человека. Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейская сбила 7-летнюю девочку в Одесской области, мать ребенка заявила, что ее мужа после этого мобилизовали. ФОТОрепортаж

ГБР сообщило о подозрении правоохранителю за смертельное ДТП в Ровенской области
ГБР сообщило о подозрении правоохранителю за смертельное ДТП в Ровенской области
ГБР сообщило о подозрении правоохранителю за смертельное ДТП в Ровенской области
ГБР сообщило о подозрении правоохранителю за смертельное ДТП в Ровенской области

Автор: 

ДТП (7733) ГБР (3181) Ровенская область (1273) Дроздынь (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А це результат безкарності. мусара нізащо не відповідають.
ні за пдр, ні за перевищення повноважень, *******...
на зауваження, зєхидною посмішкою кажуть,
щось неподобається пишіть на мене скаргу.
б знає **** що йому нічого небуде
тому ми чуємо про вбитих ними людей та бачимо ці наглі ібала
показать весь комментарий
20.05.2025 10:30 Ответить
+2
Багато хто з наших людей, дориваючись до будь-якої "влади", чомусь думає, що йому, разом з погонами, гарантується "подушка безпеки", у всьому...Включаючи і "гарантії" від ДТП, поводження зі зброєю на полюванні, чи купанні на водоймах... Біда в тому, що в результаті гинуть не тільки вони, а й оточуючі...
показать весь комментарий
20.05.2025 04:08 Ответить
+1
Мент таксував на службовій? Треба добавляти зарплату.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мент таксував на службовій? Треба добавляти зарплату.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:24 Ответить
читай уважніше. "за кермом власного автомобіля"
показать весь комментарий
19.05.2025 23:30 Ответить
Багато хто з наших людей, дориваючись до будь-якої "влади", чомусь думає, що йому, разом з погонами, гарантується "подушка безпеки", у всьому...Включаючи і "гарантії" від ДТП, поводження зі зброєю на полюванні, чи купанні на водоймах... Біда в тому, що в результаті гинуть не тільки вони, а й оточуючі...
показать весь комментарий
20.05.2025 04:08 Ответить
"Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби..." у чому сприяння внутрішньої безпеки? Типу якби не сприяли не змоглиб встановити винного? Це ж просто якийсь фармазон по наітію пишеться.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:01 Ответить
А це результат безкарності. мусара нізащо не відповідають.
ні за пдр, ні за перевищення повноважень, *******...
на зауваження, зєхидною посмішкою кажуть,
щось неподобається пишіть на мене скаргу.
б знає **** що йому нічого небуде
тому ми чуємо про вбитих ними людей та бачимо ці наглі ібала
показать весь комментарий
20.05.2025 10:30 Ответить
Правоохоронець із кінноти Єрмака? Їм все можна...
показать весь комментарий
20.05.2025 18:28 Ответить
форма военного,погранец наверное или тцк
показать весь комментарий
21.05.2025 15:27 Ответить
Можно ещё одну статью приписать - незаконная вырубка леса.
показать весь комментарий
22.05.2025 01:34 Ответить
 
 