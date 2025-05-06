Гибель военного ТЦК и полицейского в ДТП на Полтавщине: о подозрении водителю-правоохранителю. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Мачухи Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По предварительным данным, за рулем служебного автомобиля он двигался в направлении Полтавы. В начале спуска выехал на встречную полосу для обгона и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.

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В результате аварии погибли двое пассажиров служебного авто - сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один пассажир - гражданское лицо - в тяжелом состоянии был госпитализирован без сознания. Водитель другой машины также получил травмы.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащий ТЦК и полицейские, которые везли задержанного мужчину, погибли в ДТП в Полтавской области. Задержанный в реанимации.