Гибель военного ТЦК и полицейского в ДТП на Полтавщине: о подозрении водителю-правоохранителю. ФОТО
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Мачухи Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
По предварительным данным, за рулем служебного автомобиля он двигался в направлении Полтавы. В начале спуска выехал на встречную полосу для обгона и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.
В результате аварии погибли двое пассажиров служебного авто - сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один пассажир - гражданское лицо - в тяжелом состоянии был госпитализирован без сознания. Водитель другой машины также получил травмы.
Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащий ТЦК и полицейские, которые везли задержанного мужчину, погибли в ДТП в Полтавской области. Задержанный в реанимации.
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невідомі у формі, умовно тцк, виловлють якогось переляканого доходягу.
під наглядом поліції, порушують, всі права, які тільки має громадянин.
поліцейський на поліцейському авто, без будь якої підстави затримує та везе приниженого громадянина до тцк?
така, зараз процедура мобілізації?
Там прямим текстом говориться про "співпрацю" з поліцією.
скоро буде як в тих гуморесках, наберуть у тцк дівчат щоб ті знайомились з хлопцями та на побачення запрошували у парку
Туда им и дорога. Водятлу - 10-ку. Челу - выздоровления.
Але щохвилини на передку гинуть інші, не менш славні наші хлопці.
Якщо хтось з патріотів думає ,що це виправдано під час московської агресії - бо мовляв потрібно захистити державу - то хочу вас розчарувати - таким чином ви захищаєте не країну - а СОВКОВУ-ЗЛОЧИННУ -КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ. Та сама московія але у вишиванці.
Саме ця ЗЛОЧИННА -МАРОДЕРСЬКА СИСТЕМА, яка захопила державу завтра направить своїх тітушок з тцк та поліцейських - на ветеранів та решту активістів ,коли вони вийдуть захищати свої права.
І коли ви будете думати під кийками поліції і сапогами тітушок - хіба ми за це воювали?
Так - ви підтримували створення цієї нелюдяної машини - яка тепер катком проїде по вас - залишивши помирати на самоті з копійчаними пенсіями та без ліків .
Знищувати почали у 2019-2020, бо попередньою владою була ініційована реформа військкоматів, проте встигли тільки назву змінити на ТЦК, а новий закон про їх діяльність не встигли прийняти до 2019. Потім нова влада забила і новий закон так і не прийняла. Саме через не проведену реформу левова частка проблем і порушень, бо статус і повноваження ТЦК законодавчо так і не врегулювали остататочно!
Тільки казковий долб….б може таким чином порушувати Правила дорожнього руху.