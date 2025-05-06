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Новости ДТП ДТП с участием полицейских
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Гибель военного ТЦК и полицейского в ДТП на Полтавщине: о подозрении водителю-правоохранителю. ФОТО

ДТП с участием правоохранителей и тцкашников в Полтавской области

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю, который 2 мая 2025 года вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи села Мачухи Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По предварительным данным, за рулем служебного автомобиля он двигался в направлении Полтавы. В начале спуска выехал на встречную полосу для обгона и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем.

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ДТП с участием правоохранителей и тцкашников в Полтавской области
ДТП с участием правоохранителей и тцкашников в Полтавской области
ДТП с участием правоохранителей и тцкашников в Полтавской области

В результате аварии погибли двое пассажиров служебного авто - сотрудник правоохранительного органа и военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще один пассажир - гражданское лицо - в тяжелом состоянии был госпитализирован без сознания. Водитель другой машины также получил травмы.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких лиц.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащий ТЦК и полицейские, которые везли задержанного мужчину, погибли в ДТП в Полтавской области. Задержанный в реанимации.

Автор: 

ДТП (7678) ГБР (3001) ТЦК (543) Полтавская область (1165)


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Топ комментарии
+17
роз'ясніть, будь ласка.
невідомі у формі, умовно тцк, виловлють якогось переляканого доходягу.
під наглядом поліції, порушують, всі права, які тільки має громадянин.
поліцейський на поліцейському авто, без будь якої підстави затримує та везе приниженого громадянина до тцк?
така, зараз процедура мобілізації?
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06.05.2025 14:26
+12
Ну якось так. У чотириразового ухилянта Конституція на паузі.
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06.05.2025 14:31
+11
О, як загинув, так зразу військовий тцк, а як спіймали на хабарі, так співробітник ...🤡🤡🤡
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06.05.2025 14:26
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зараз почнуться танці на кістках тих... пращури яких не здохли під час голодомору і не були закатовані в сибіру і в гулагах... Але ж бажання відчути цей екстрим залишилось...
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06.05.2025 14:24 Ответить
Промий мізки- даун.
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06.05.2025 14:26 Ответить
А чи не подібні допомогали " розкулачувати" і проводити продзаготівлі? Більшість з цих команд були місцеві - діяли згідно "законів"...
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06.05.2025 14:33 Ответить
роз'ясніть, будь ласка.
невідомі у формі, умовно тцк, виловлють якогось переляканого доходягу.
під наглядом поліції, порушують, всі права, які тільки має громадянин.
поліцейський на поліцейському авто, без будь якої підстави затримує та везе приниженого громадянина до тцк?
така, зараз процедура мобілізації?
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06.05.2025 14:26 Ответить
Ну якось так. У чотириразового ухилянта Конституція на паузі.
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06.05.2025 14:31 Ответить
Так, саме про це розповідали в злитому відео наради Житомирського ТЦК.
Там прямим текстом говориться про "співпрацю" з поліцією.
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06.05.2025 14:31 Ответить
там промайнув цікавий спітч про "купівлю" авто на авторії тцкашниками.
скоро буде як в тих гуморесках, наберуть у тцк дівчат щоб ті знайомились з хлопцями та на побачення запрошували у парку
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06.05.2025 15:09 Ответить
це лайтова версія. У більшості випадках без нагляду поліції та на авто на європейських номерах. Все інше так
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06.05.2025 14:32 Ответить
О, як загинув, так зразу військовий тцк, а як спіймали на хабарі, так співробітник ...🤡🤡🤡
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06.05.2025 14:26 Ответить
Прямо людина Шрьодінгера🤣
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06.05.2025 14:29 Ответить
Швидко їдеш-повільно понесуть.
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06.05.2025 14:28 Ответить
3,14дары схватили чела и везли в ТЦК - к бабке не ходи.
Туда им и дорога. Водятлу - 10-ку. Челу - выздоровления.
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06.05.2025 14:30 Ответить
Бачу, українська спільнота дуже стривожена трагічною загибеллю військового ТЦК.
Але щохвилини на передку гинуть інші, не менш славні наші хлопці.
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06.05.2025 14:30 Ответить
трясця тобі - не гинуть, а знищують ворога
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06.05.2025 14:34 Ответить
По факту ТЦК в спайці з поліцією діє напівкримінальними методами прикриваючи це все "патріотичною риторикою " . Ця діяльність толерується і покривається вищим керівництвом.

Якщо хтось з патріотів думає ,що це виправдано під час московської агресії - бо мовляв потрібно захистити державу - то хочу вас розчарувати - таким чином ви захищаєте не країну - а СОВКОВУ-ЗЛОЧИННУ -КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ. Та сама московія але у вишиванці.
Саме ця ЗЛОЧИННА -МАРОДЕРСЬКА СИСТЕМА, яка захопила державу завтра направить своїх тітушок з тцк та поліцейських - на ветеранів та решту активістів ,коли вони вийдуть захищати свої права.
І коли ви будете думати під кийками поліції і сапогами тітушок - хіба ми за це воювали?
Так - ви підтримували створення цієї нелюдяної машини - яка тепер катком проїде по вас - залишивши помирати на самоті з копійчаними пенсіями та без ліків .
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06.05.2025 14:45 Ответить
Пользователи, зайдите на форум, там есть моё обращение к вам!
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06.05.2025 14:53 Ответить
Перед початком війни у 2014 році, руссо фашисти з усіх сил намагались знищити військкомати, їм це не вдалось. Але зараз в них все виходить завдяки корисним ідіотам.
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06.05.2025 14:53 Ответить
Якраз під час мобілізації 2014-2016 військкомати працювали значно краще, професійніше і законніше, ніж зараз? Ви пригадаєте якісь гучні скандали навколо мобілізації в той час? Та нічого не було, ну може поодинокі випадки десь колись були, але загалом система працювала чітко і без порушень!

Знищувати почали у 2019-2020, бо попередньою владою була ініційована реформа військкоматів, проте встигли тільки назву змінити на ТЦК, а новий закон про їх діяльність не встигли прийняти до 2019. Потім нова влада забила і новий закон так і не прийняла. Саме через не проведену реформу левова частка проблем і порушень, бо статус і повноваження ТЦК законодавчо так і не врегулювали остататочно!
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06.05.2025 15:16 Ответить
"На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем".

Тільки казковий долб….б може таким чином порушувати Правила дорожнього руху.
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06.05.2025 15:16 Ответить
 
 