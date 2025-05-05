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Сотрудник ТЦК и полицейские, которые везли задержанного мужчину, погибли в ДТП в Полтавской области. Задержанный находится в реанимации. ВИДЕО
Работник ТЦК и полицейские погибли в ДТП в Полтавской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в салоне также был гражданский, которого ТЦК задержало в Кременчуге. Его отвозили в Полтаву. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными травмами. По информации очевидцев, автомобиль правоохранителей ехал с очень большой скоростью и внезапно выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.
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+36 Олексій Макаренко #556074
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Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Національна поліція України
1. Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.
Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
7. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
1) забезпечити створення центрального органу виконавчої влади поліції України та його територіальних органів;
2) забезпечити призначення керівників та заступників керівників поліції України та її територіальних органів;
3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
Дайбі йому!
.
а дезертіру курві найскорішого одужання та встати у стрій на нулі
.
Тобто ми, кожний з нас.
А у вас в одному й тому ж мозку спiвмешкають поняття "захистити краiну" та "поховати населення цiеi краiни".
Ну зрозумiйте ви вже цю просту рiч: ну не захистите ви краiну, послав цивiльних на смерть. Взагалi, нi при яких раскладах не захистите. Едине чого ви доб'етесь: це видiлення украiнцю особистоi дiлянки землi. Про розмiри тактично умовчу.
Знищити побiльше украiнчикiв як у вас в планi "Шатун" ?
Везли прямо на фронт, получається
Якщо дотримуватись правил дорожнього руху, то 'усякого" буде менше.
Сідайте 2...
Типу "маміним царапинки" не навчені и не готові до війни, їх зразу вб'ють...то є так...але...
З 2022 року можна було багато чому навчитись, щоб в окопі не бути м'ясом!!! Усіляких вишколів було, є, і буде... але це нікому не цікаво, бо то не їх війна, хай захищаючи Україну гинуть інші...
Так от повторюсь, є евреї, а є жиди...
Так і в на - є УКРАЇНЦІ, а є хохли...
І хохлов нажаль переважна більшість...
P.S. з таким підходом ми війну не виграємо, і усі "маміним царапинки" підуть воювати як гарматне м'ясо вже за орківську орду, і повірте там питать не будуть, а просто нахер розстріляють що ухилянта, що його захисників!!!
Так що захищайте ухилянтів, а не Україну, і буде вам щастя...під патронатом *****...
Ну то шо, вже будемо думати головою, чи як завжди ?