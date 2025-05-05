Сотрудник ТЦК и полицейские, которые везли задержанного мужчину, погибли в ДТП в Полтавской области. Задержанный находится в реанимации. ВИДЕО

Работник ТЦК и полицейские погибли в ДТП в Полтавской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в салоне также был гражданский, которого ТЦК задержало в Кременчуге. Его отвозили в Полтаву. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными травмами. По информации очевидцев, автомобиль правоохранителей ехал с очень большой скоростью и внезапно выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.

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