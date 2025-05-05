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Сотрудник ТЦК и полицейские, которые везли задержанного мужчину, погибли в ДТП в Полтавской области. Задержанный находится в реанимации. ВИДЕО

Работник ТЦК и полицейские погибли в ДТП в Полтавской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в салоне также был гражданский, которого ТЦК задержало в Кременчуге. Его отвозили в Полтаву. Сейчас он находится в реанимации с многочисленными травмами. По информации очевидцев, автомобиль правоохранителей ехал с очень большой скоростью и внезапно выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.

Также читайте: Начальника ТЦК с Ровенщины Ковалюка отправили воевать после слов о "мясных бригадах", - СМИ

Автор: 

ДТП (7677) Кременчуг (350) мобилизация (2777) ТЦК (538) Полтавская область (1164) Кременчугский район (9)


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Топ комментарии
+36
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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05.05.2025 16:10
+31
****..ц, те що ви слухаете русняві пісні
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05.05.2025 16:06
+28
Ахрінеть як поспішали бусіфікованого здати.
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05.05.2025 16:09
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****..ц, те що ви слухаете русняві пісні
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05.05.2025 16:06 Ответить
ЕСПЛ вже чекає позов.
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05.05.2025 16:11 Ответить
Певен - там вже безліч позовів
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05.05.2025 16:23 Ответить
В даному випадку Україна явний відповідач, поліціант держслужбовець уповноважений на виконання функцій держави. Справа для потерпілого перспективна в ЕСПЛ на 100%, і 100% вірогідності того що Україна потерпілому нічого не виплатить.
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05.05.2025 16:36 Ответить
по єспч виплачують бо наслідки,а по поліціанту так він не держслужбовець,яким законом УТВОРЕНО поліцію окрім постанови 641???ніяким,закон про поліцію не забезпечує її створення,такщо там кінднепінг і бандитизм включаючи торгівлю людьми
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05.05.2025 16:53 Ответить
Закон України "Про національну поліцію"
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Національна поліція України

1. Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.

Розділ XI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

7. Кабінету Міністрів України в місячний строк:

1) забезпечити створення центрального органу виконавчої влади поліції України та його територіальних органів;

2) забезпечити призначення керівників та заступників керівників поліції України та її територіальних органів;

3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
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05.05.2025 17:43 Ответить
Слава богу, хлопець живий лишився.
Дайбі йому!
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05.05.2025 16:08 Ответить
Б-г йому вже відсипав трішки реанімації, а дасть Б-г, то Б-г відсиплить ще щедро.......

.
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05.05.2025 16:10 Ответить
RIP поліціянтам - хлопці виконували свою роботу,
а дезертіру курві найскорішого одужання та встати у стрій на нулі

.
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05.05.2025 16:09 Ответить
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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05.05.2025 16:10 Ответить
Ну тут поліцаї неодноразово порушили закон і повинні понести покарання а МВС виплатити не маленькі компенсації потерпілим.
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05.05.2025 16:13 Ответить
не МВС, а держава Україна виплачує компенсації.
Тобто ми, кожний з нас.
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05.05.2025 16:51 Ответить
Работа - это заставлять гражданских воевать вместо военных?
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05.05.2025 16:43 Ответить
Що означає "гражданских вместо военных". Ці військові ще вчора теж були цивільні. Кадрові військові в масі своїй закінчилися ще пару років тому. Тому приймай присягу, пару місяців на полігоні і ти вже військовий готовий до виконання завдань. Вже четвертий рік війни йде, а ви все чекаєте, що якісь космовоїни мають замість вас воюватию
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05.05.2025 16:50 Ответить
Якщо людина на 4й рік війни не доєдналася до війська, то вона і на 10й рік війни туди не піду. Це ж логічно
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05.05.2025 16:57 Ответить
Логічно було б признати, що ця людина сцикливий ухилянт, але можливо його можна перевиховати. Знаю багато випадків геройських воїнів, яких тцк відловив і мобілізував.
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05.05.2025 17:02 Ответить
Якщо наші не зірвуть парад дєвята мая, то лавочку під назвою ТЦК взагалі закрити треба. Поліціянтів і ТЦКунів кинуть підсрачниками в останній бій, бо якщо є можливість зничити ворога номер один та його союзників і не скористатися нею, то і воювати далі сенсу теж немає.
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05.05.2025 17:06 Ответить
не всіх можна перевиховати, тебе ж не змогли
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05.05.2025 18:01 Ответить
Це означае, що якщо кадровi вiйськовi закiнчилися - то все, вiйнi кiнець. Перемовинами це називайте, капiтуляцiею, здачею дупи - неважливо.

А у вас в одному й тому ж мозку спiвмешкають поняття "захистити краiну" та "поховати населення цiеi краiни".

Ну зрозумiйте ви вже цю просту рiч: ну не захистите ви краiну, послав цивiльних на смерть. Взагалi, нi при яких раскладах не захистите. Едине чого ви доб'етесь: це видiлення украiнцю особистоi дiлянки землi. Про розмiри тактично умовчу.
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05.05.2025 17:26 Ответить
Скажи, умник- воин великий, почему у нас работяг ловят и везут на фронт,а 80 % военных професиональных в тылу сидит и окопа никогда не видели?
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05.05.2025 17:42 Ответить
Швидко кацапські тролі і зрадники повилазили - працюють для зриву мобілізації, а під статтею про загиблого захисника України їх ніколи не побачиш у коментах
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05.05.2025 17:06 Ответить
Мобiлiзацii, щоби що, тов. майор?
Знищити побiльше украiнчикiв як у вас в планi "Шатун" ?
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05.05.2025 17:27 Ответить
хлопці зараз у кобзона на концерті і це гарно, бо вони мали захищати державуа не той роботяга,Якого вони викрали))
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05.05.2025 17:38 Ответить
Ахрінеть як поспішали бусіфікованого здати.
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05.05.2025 16:09 Ответить
автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою

Везли прямо на фронт, получається
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05.05.2025 16:46 Ответить
боялися не встигнуть з поповненням до початку штурму,так вони бігли у 22 коли почалася війна,дастери кинуті у дворі стояли
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05.05.2025 16:56 Ответить
Здоров'я затриманому. На рахунок поліцейських і тецекашників - ну, "автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою швидкістю і раптово вискочив на зустрічну смугу"
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05.05.2025 16:10 Ответить
ПДР для всіх без вийнятку.
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05.05.2025 16:13 Ответить
для небожителів з коригуванням
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05.05.2025 16:57 Ответить
Королі життя... Шкода бранця, та всіх хто був в Опелі.
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05.05.2025 16:14 Ответить
Співробітник ТЦК і поліціянти загинули при виконанні службових обов"язків. Вічна пам"ять загиблим. А пораненому призовнику бажаємо швидкого одужання і приєднання до лав захисників Батьківщини. У житті усіляке буває. Як застереження кожному водієві: не перевищуйте швидкість. ПДР - це як божа заповідь.
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05.05.2025 16:15 Ответить
"У житті усіляке буває."

Якщо дотримуватись правил дорожнього руху, то 'усякого" буде менше.
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05.05.2025 16:20 Ответить
А чому вони везли до Полтави з Кременчука? У Кременчуку що свого ТЦК немає? Значить були якісь мутки...
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05.05.2025 16:45 Ответить
а тобі бажаєм на лавочку. На лавочку до суду купою з тцка та мусорней та слугами уроду.
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05.05.2025 17:16 Ответить
Гадаєш, кацапи призначать тебе суддею?
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05.05.2025 17:59 Ответить
Менти...
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05.05.2025 16:21 Ответить
Давно їх немає, як і поліції. Лише мусора залашились.
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05.05.2025 16:23 Ответить
ботва відлайкала через спам🤣🤣ти в тренді,тебе читають і оцінюють
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05.05.2025 16:59 Ответить
І ****** кацапська пісьні лунає у долбойоба в машині.
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05.05.2025 16:27 Ответить
Водій хворий на кацапізм головного мозку.
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05.05.2025 16:49 Ответить
Якшо шо пісня 2006 року
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05.05.2025 16:53 Ответить
Побажаємо мобілізованому швидкого одужання і якнайшвидшого прибуття у військову частину, де він з гордістю виконуватиме почесний для кожного чоловіка обов'язок- захист Української держави, своєї сім'ї та рідної землі.
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05.05.2025 16:28 Ответить
чоловік сам може визначитись що для нього почесно. Без придурковатих гасл
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05.05.2025 17:18 Ответить
О, ти будеш почесно сидіти на ничці в хаті, поки дружина з-під тебе лайно у відрах потемки виноситиме. Знаю багато таких.
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05.05.2025 17:22 Ответить
а ти не пхай свого глупого носа чужого лайна. В тебе в голові вистачає.
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05.05.2025 17:24 Ответить
О, зачепило. Значить, я вгадав.
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05.05.2025 17:26 Ответить
Змарахфону обдивився
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05.05.2025 17:42 Ответить
а не пішов би ти зі своїм долгом? Мені ці держава нічого не дала, щоб я за неї воював,я все заробив сам. А тепер якесь мурло ТЦКшне каже мені,що я повинен воювати? Х..й
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05.05.2025 17:40 Ответить
відмовся від українського громадянства і переїзжай жити на російку. тебе тут ніхто не тримає.
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05.05.2025 17:43 Ответить
Стахановці.
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05.05.2025 16:30 Ответить
Яка безглузда смерть, а якби працівник тецека разом з поліціянтами виконували свої безпосередні обов'язки по захисту цивільних громадян і відправились на фронт - то всі залишились би живими і здоровими.
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05.05.2025 16:43 Ответить
а вулиці ти, клоун, патрулювати будеш?
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05.05.2025 16:44 Ответить
Взагалі так, коли в перші дні повномасштабки поліціянти раптово здриснули з тих міст, до яких наближались орки - то дружинники-цивільні без проблем виконували їх надважливу роботу з патрулювання вулиць на новеньких аутлендерах з кавусиком, і навіть краще ловили "закладчиків", яких полюція чомусь не помічає.
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05.05.2025 16:48 Ответить
не мели дурню
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05.05.2025 16:55 Ответить
Дружин не бачив, але й ментів по Харкову не було. Вони хоробро вдягнулися в цивільне і дриснули до Полтави та Черкас. Або поховалися. Разом із сбушниками, звичайно. Ті, хто залишився, будували плани співпраці із русаками. Кажуть, що все це - іпсо русняве
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05.05.2025 17:30 Ответить
О, він- легко. Саша Крещатік і швець, і жнець, і на дуді грець.
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05.05.2025 16:50 Ответить
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05.05.2025 16:50 Ответить
тцк не созданы для войны,менты и друзья Зели тоже
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05.05.2025 17:01 Ответить
така ж як й езглузда назва та все що з цим пов'язано
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05.05.2025 17:19 Ответить
царство небесне
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05.05.2025 16:43 Ответить
Сегодня у них начинается большая охота на частично годных которые не явились на ВЛК и там свершится чудо и они станут здоровыми.
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05.05.2025 16:48 Ответить
Правду кажуть. Перед смертю не надишишся
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05.05.2025 17:03 Ответить
Всім хто підтримує "ухилянтів", хохлів без роду і племені, скажу одне - прибери зараз ТЦК з вулиці і що ми побачимо черги до військкоматів??
Сідайте 2...
Типу "маміним царапинки" не навчені и не готові до війни, їх зразу вб'ють...то є так...але...
З 2022 року можна було багато чому навчитись, щоб в окопі не бути м'ясом!!! Усіляких вишколів було, є, і буде... але це нікому не цікаво, бо то не їх війна, хай захищаючи Україну гинуть інші...
Так от повторюсь, є евреї, а є жиди...
Так і в на - є УКРАЇНЦІ, а є хохли...
І хохлов нажаль переважна більшість...

P.S. з таким підходом ми війну не виграємо, і усі "маміним царапинки" підуть воювати як гарматне м'ясо вже за орківську орду, і повірте там питать не будуть, а просто нахер розстріляють що ухилянта, що його захисників!!!
Так що захищайте ухилянтів, а не Україну, і буде вам щастя...під патронатом *****...
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05.05.2025 17:03 Ответить
Сам, то з окопа хоч пишеш?
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05.05.2025 17:08 Ответить
Ну, ти точно з сичувальні. І нічне відро під комп'ютерним столом парує.
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05.05.2025 18:01 Ответить
царапики це ти про свох спиногризів? Нашо нам твій бред?
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05.05.2025 17:22 Ответить
Зате якщо всі підуть у військо, то от якраз завдяки цьому ми війну й виграємо. Цікаво тільки що буде, якщо при цьому й в РФ всі підуть у військо. Мабуть намалюєте співвідношення втрат 1:20 і буде ок.
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05.05.2025 17:32 Ответить
байочки про бурятів залиш собі й зеленському - хай гатять вас в гузно,ми вже якось в другій площині координат будем.
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05.05.2025 17:35 Ответить
Здоров'я затриманому!
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05.05.2025 17:06 Ответить
Він не затриманий, він потерпілий Він же не по своїй волі сів в машину до п'яного водія?
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05.05.2025 17:09 Ответить
Прокурори -чиновники ржуть з посполитих які рвуть один-одному чуба виясняючи ,хто з них більший "ухилянт". Все правильно - поки холопи ********* між собою - магнати ,підпанка та їх холуї спокійно дерибанять мільйони і гуляють в Буковелях ...
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05.05.2025 17:19 Ответить
Думаю що не треба винуватити ТЦК. Краще би українцям згадати за кого вони проголосували в 2019. І кому зараз надають високий рейтинг. Бо саме ця особа дає накази вас бусифікувати. Але стверджує, що силової бусифікації в нас немає.
Ну то шо, вже будемо думати головою, чи як завжди ?
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05.05.2025 17:28 Ответить
до речі - цей хлопець поліцейський Ілляшенко восени виписав мені протокол - поїхав на Троїцькій в смузі громадського транспорту.я звісно почав проситись - він хотів відпустити мене - а клізма з ним була як почала вонять - а ви що донатите на ЗСУ що в вас наліпка на авто ? ви зробили грубе порушення правил дорожнього руху,ніяких нічого - пишем протокол.молодий ще зовсім.
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05.05.2025 17:32 Ответить
В этой ситуации жаль только задержанного. ЗАметьте, Бог отправил в ад ментов и тцкунов,а задержанный надеюсь выживет
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05.05.2025 17:36 Ответить
Співробітник ТЦК і поліціянти загинули при виконанні ВІЙСКОВОГО ЗЛОЧИНУ ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ!
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05.05.2025 17:51 Ответить
ЯКА ПРОСТО ХОТІЛА СПОКІЙНО ДОЧЕКАТИСЯ РУССКІХ АСВАБАДІТЄЛЄЙ!
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05.05.2025 18:02 Ответить
 
 