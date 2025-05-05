Працівник ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації. ВIДЕО

Працівник ТЦК та поліцейські загинули в ДТП у Полтавській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у салоні також був цивільний, якого ТЦК затримало у Кременчуці. Його відвозили до Полтави. Наразі він перебуває у реанімації з численними травмами. За інформацією очевидців, автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою швидкістю і раптово вискочив на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Opel.

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