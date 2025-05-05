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Працівник ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації. ВIДЕО
Працівник ТЦК та поліцейські загинули в ДТП у Полтавській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у салоні також був цивільний, якого ТЦК затримало у Кременчуці. Його відвозили до Полтави. Наразі він перебуває у реанімації з численними травмами. За інформацією очевидців, автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою швидкістю і раптово вискочив на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Opel.
Топ коментарі
+33 Олексій Макаренко #556074
показати весь коментар05.05.2025 16:10
+28 Псамметих II
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+26 Small Jerboa
показати весь коментар05.05.2025 16:09
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Дайбі йому!
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а дезертіру курві найскорішого одужання та встати у стрій на нулі
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Тобто ми, кожний з нас.
А у вас в одному й тому ж мозку спiвмешкають поняття "захистити краiну" та "поховати населення цiеi краiни".
Ну зрозумiйте ви вже цю просту рiч: ну не захистите ви краiну, послав цивiльних на смерть. Взагалi, нi при яких раскладах не захистите. Едине чого ви доб'етесь: це видiлення украiнцю особистоi дiлянки землi. Про розмiри тактично умовчу.
Знищити побiльше украiнчикiв як у вас в планi "Шатун" ?
Везли прямо на фронт, получається
Якщо дотримуватись правил дорожнього руху, то 'усякого" буде менше.
Сідайте 2...
Типу "маміним царапинки" не навчені и не готові до війни, їх зразу вб'ють...то є так...але...
З 2022 року можна було багато чому навчитись, щоб в окопі не бути м'ясом!!! Усіляких вишколів було, є, і буде... але це нікому не цікаво, бо то не їх війна, хай захищаючи Україну гинуть інші...
Так от повторюсь, є евреї, а є жиди...
Так і в на - є УКРАЇНЦІ, а є хохли...
І хохлов нажаль переважна більшість...
P.S. з таким підходом ми війну не виграємо, і усі "маміним царапинки" підуть воювати як гарматне м'ясо вже за орківську орду, і повірте там питать не будуть, а просто нахер розстріляють що ухилянта, що його захисників!!!
Так що захищайте ухилянтів, а не Україну, і буде вам щастя...під патронатом *****...
Ну то шо, вже будемо думати головою, чи як завжди ?