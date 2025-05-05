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Працівник ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації. ВIДЕО

Працівник ТЦК та поліцейські загинули в ДТП у Полтавській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у салоні також був цивільний, якого ТЦК затримало у Кременчуці. Його відвозили до Полтави. Наразі він перебуває у реанімації з численними травмами. За інформацією очевидців, автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою швидкістю і раптово вискочив на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Opel.

Також читайте: Начальника ТЦК з Рівненщини Ковалюка відправили воювати після слів про "м’ясні бригади", - ЗМІ

Автор: 

ДТП (4471) Кременчук (293) мобілізація (3074) ТЦК та СП (580) Полтавська область (1120) Кременчуцький район (9)


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Топ коментарі
+33
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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05.05.2025 16:10
+28
****..ц, те що ви слухаете русняві пісні
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05.05.2025 16:06
+26
Ахрінеть як поспішали бусіфікованого здати.
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05.05.2025 16:09
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****..ц, те що ви слухаете русняві пісні
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05.05.2025 16:06 Відповісти
ЕСПЛ вже чекає позов.
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05.05.2025 16:11 Відповісти
Певен - там вже безліч позовів
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05.05.2025 16:23 Відповісти
В даному випадку Україна явний відповідач, поліціант держслужбовець уповноважений на виконання функцій держави. Справа для потерпілого перспективна в ЕСПЛ на 100%, і 100% вірогідності того що Україна потерпілому нічого не виплатить.
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05.05.2025 16:36 Відповісти
по єспч виплачують бо наслідки,а по поліціанту так він не держслужбовець,яким законом УТВОРЕНО поліцію окрім постанови 641???ніяким,закон про поліцію не забезпечує її створення,такщо там кінднепінг і бандитизм включаючи торгівлю людьми
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05.05.2025 16:53 Відповісти
Слава богу, хлопець живий лишився.
Дайбі йому!
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05.05.2025 16:08 Відповісти
Б-г йому вже відсипав трішки реанімації, а дасть Б-г, то Б-г відсиплить ще щедро.......

.
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05.05.2025 16:10 Відповісти
RIP поліціянтам - хлопці виконували свою роботу,
а дезертіру курві найскорішого одужання та встати у стрій на нулі

.
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05.05.2025 16:09 Відповісти
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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05.05.2025 16:10 Відповісти
Ну тут поліцаї неодноразово порушили закон і повинні понести покарання а МВС виплатити не маленькі компенсації потерпілим.
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05.05.2025 16:13 Відповісти
не МВС, а держава Україна виплачує компенсації.
Тобто ми, кожний з нас.
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05.05.2025 16:51 Відповісти
Работа - это заставлять гражданских воевать вместо военных?
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05.05.2025 16:43 Відповісти
Що означає "гражданских вместо военных". Ці військові ще вчора теж були цивільні. Кадрові військові в масі своїй закінчилися ще пару років тому. Тому приймай присягу, пару місяців на полігоні і ти вже військовий готовий до виконання завдань. Вже четвертий рік війни йде, а ви все чекаєте, що якісь космовоїни мають замість вас воюватию
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05.05.2025 16:50 Відповісти
Якщо людина на 4й рік війни не доєдналася до війська, то вона і на 10й рік війни туди не піду. Це ж логічно
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05.05.2025 16:57 Відповісти
Логічно було б признати, що ця людина сцикливий ухилянт, але можливо його можна перевиховати. Знаю багато випадків геройських воїнів, яких тцк відловив і мобілізував.
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05.05.2025 17:02 Відповісти
Якщо наші не зірвуть парад дєвята мая, то лавочку під назвою ТЦК взагалі закрити треба. Поліціянтів і ТЦКунів кинуть підсрачниками в останній бій, бо якщо є можливість зничити ворога номер один та його союзників і не скористатися нею, то і воювати далі сенсу теж немає.
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05.05.2025 17:06 Відповісти
Це означае, що якщо кадровi вiйськовi закiнчилися - то все, вiйнi кiнець. Перемовинами це називайте, капiтуляцiею, здачею дупи - неважливо.

А у вас в одному й тому ж мозку спiвмешкають поняття "захистити краiну" та "поховати населення цiеi краiни".

Ну зрозумiйте ви вже цю просту рiч: ну не захистите ви краiну, послав цивiльних на смерть. Взагалi, нi при яких раскладах не захистите. Едине чого ви доб'етесь: це видiлення украiнцю особистоi дiлянки землi. Про розмiри тактично умовчу.
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05.05.2025 17:26 Відповісти
Швидко кацапські тролі і зрадники повилазили - працюють для зриву мобілізації, а під статтею про загиблого захисника України їх ніколи не побачиш у коментах
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05.05.2025 17:06 Відповісти
Мобiлiзацii, щоби що, тов. майор?
Знищити побiльше украiнчикiв як у вас в планi "Шатун" ?
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05.05.2025 17:27 Відповісти
Ахрінеть як поспішали бусіфікованого здати.
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05.05.2025 16:09 Відповісти
автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою

Везли прямо на фронт, получається
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05.05.2025 16:46 Відповісти
боялися не встигнуть з поповненням до початку штурму,так вони бігли у 22 коли почалася війна,дастери кинуті у дворі стояли
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05.05.2025 16:56 Відповісти
Здоров'я затриманому. На рахунок поліцейських і тецекашників - ну, "автомобіль правоохоронців їхав із дуже великою швидкістю і раптово вискочив на зустрічну смугу"
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05.05.2025 16:10 Відповісти
ПДР для всіх без вийнятку.
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05.05.2025 16:13 Відповісти
для небожителів з коригуванням
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05.05.2025 16:57 Відповісти
Королі життя... Шкода бранця, та всіх хто був в Опелі.
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05.05.2025 16:14 Відповісти
Співробітник ТЦК і поліціянти загинули при виконанні службових обов"язків. Вічна пам"ять загиблим. А пораненому призовнику бажаємо швидкого одужання і приєднання до лав захисників Батьківщини. У житті усіляке буває. Як застереження кожному водієві: не перевищуйте швидкість. ПДР - це як божа заповідь.
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05.05.2025 16:15 Відповісти
"У житті усіляке буває."

Якщо дотримуватись правил дорожнього руху, то 'усякого" буде менше.
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05.05.2025 16:20 Відповісти
А чому вони везли до Полтави з Кременчука? У Кременчуку що свого ТЦК немає? Значить були якісь мутки...
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05.05.2025 16:45 Відповісти
а тобі бажаєм на лавочку. На лавочку до суду купою з тцка та мусорней та слугами уроду.
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05.05.2025 17:16 Відповісти
Менти...
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05.05.2025 16:21 Відповісти
Давно їх немає, як і поліції. Лише мусора залашились.
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05.05.2025 16:23 Відповісти
ботва відлайкала через спам🤣🤣ти в тренді,тебе читають і оцінюють
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05.05.2025 16:59 Відповісти
І ****** кацапська пісьні лунає у долбойоба в машині.
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05.05.2025 16:27 Відповісти
Водій хворий на кацапізм головного мозку.
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05.05.2025 16:49 Відповісти
Якшо шо пісня 2006 року
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05.05.2025 16:53 Відповісти
Побажаємо мобілізованому швидкого одужання і якнайшвидшого прибуття у військову частину, де він з гордістю виконуватиме почесний для кожного чоловіка обов'язок- захист Української держави, своєї сім'ї та рідної землі.
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05.05.2025 16:28 Відповісти
чоловік сам може визначитись що для нього почесно. Без придурковатих гасл
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05.05.2025 17:18 Відповісти
О, ти будеш почесно сидіти на ничці в хаті, поки дружина з-під тебе лайно у відрах потемки виноситиме. Знаю багато таких.
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05.05.2025 17:22 Відповісти
а ти не пхай свого глупого носа чужого лайна. В тебе в голові вистачає.
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05.05.2025 17:24 Відповісти
О, зачепило. Значить, я вгадав.
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05.05.2025 17:26 Відповісти
Стахановці.
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05.05.2025 16:30 Відповісти
Яка безглузда смерть, а якби працівник тецека разом з поліціянтами виконували свої безпосередні обов'язки по захисту цивільних громадян і відправились на фронт - то всі залишились би живими і здоровими.
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05.05.2025 16:43 Відповісти
а вулиці ти, клоун, патрулювати будеш?
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05.05.2025 16:44 Відповісти
Взагалі так, коли в перші дні повномасштабки поліціянти раптово здриснули з тих міст, до яких наближались орки - то дружинники-цивільні без проблем виконували їх надважливу роботу з патрулювання вулиць на новеньких аутлендерах з кавусиком, і навіть краще ловили "закладчиків", яких полюція чомусь не помічає.
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05.05.2025 16:48 Відповісти
не мели дурню
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05.05.2025 16:55 Відповісти
Дружин не бачив, але й ментів по Харкову не було. Вони хоробро вдягнулися в цивільне і дриснули до Полтави та Черкас. Або поховалися. Разом із сбушниками, звичайно. Ті, хто залишився, будували плани співпраці із русаками. Кажуть, що все це - іпсо русняве
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05.05.2025 17:30 Відповісти
О, він- легко. Саша Крещатік і швець, і жнець, і на дуді грець.
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05.05.2025 16:50 Відповісти
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05.05.2025 16:50 Відповісти
тцк не созданы для войны,менты и друзья Зели тоже
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05.05.2025 17:01 Відповісти
така ж як й езглузда назва та все що з цим пов'язано
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05.05.2025 17:19 Відповісти
царство небесне
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05.05.2025 16:43 Відповісти
Сегодня у них начинается большая охота на частично годных которые не явились на ВЛК и там свершится чудо и они станут здоровыми.
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05.05.2025 16:48 Відповісти
Правду кажуть. Перед смертю не надишишся
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05.05.2025 17:03 Відповісти
Всім хто підтримує "ухилянтів", хохлів без роду і племені, скажу одне - прибери зараз ТЦК з вулиці і що ми побачимо черги до військкоматів??
Сідайте 2...
Типу "маміним царапинки" не навчені и не готові до війни, їх зразу вб'ють...то є так...але...
З 2022 року можна було багато чому навчитись, щоб в окопі не бути м'ясом!!! Усіляких вишколів було, є, і буде... але це нікому не цікаво, бо то не їх війна, хай захищаючи Україну гинуть інші...
Так от повторюсь, є евреї, а є жиди...
Так і в на - є УКРАЇНЦІ, а є хохли...
І хохлов нажаль переважна більшість...

P.S. з таким підходом ми війну не виграємо, і усі "маміним царапинки" підуть воювати як гарматне м'ясо вже за орківську орду, і повірте там питать не будуть, а просто нахер розстріляють що ухилянта, що його захисників!!!
Так що захищайте ухилянтів, а не Україну, і буде вам щастя...під патронатом *****...
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05.05.2025 17:03 Відповісти
Сам, то з окопа хоч пишеш?
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05.05.2025 17:08 Відповісти
царапики це ти про свох спиногризів? Нашо нам твій бред?
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05.05.2025 17:22 Відповісти
Зате якщо всі підуть у військо, то от якраз завдяки цьому ми війну й виграємо. Цікаво тільки що буде, якщо при цьому й в РФ всі підуть у військо. Мабуть намалюєте співвідношення втрат 1:20 і буде ок.
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05.05.2025 17:32 Відповісти
байочки про бурятів залиш собі й зеленському - хай гатять вас в гузно,ми вже якось в другій площині координат будем.
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05.05.2025 17:35 Відповісти
Здоров'я затриманому!
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05.05.2025 17:06 Відповісти
Він не затриманий, він потерпілий Він же не по своїй волі сів в машину до п'яного водія?
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05.05.2025 17:09 Відповісти
Прокурори -чиновники ржуть з посполитих які рвуть один-одному чуба виясняючи ,хто з них більший "ухилянт". Все правильно - поки холопи ********* між собою - магнати ,підпанка та їх холуї спокійно дерибанять мільйони і гуляють в Буковелях ...
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05.05.2025 17:19 Відповісти
Думаю що не треба винуватити ТЦК. Краще би українцям згадати за кого вони проголосували в 2019. І кому зараз надають високий рейтинг. Бо саме ця особа дає накази вас бусифікувати. Але стверджує, що силової бусифікації в нас немає.
Ну то шо, вже будемо думати головою, чи як завжди ?
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05.05.2025 17:28 Відповісти
до речі - цей хлопець поліцейський Ілляшенко восени виписав мені протокол - поїхав на Троїцькій в смузі громадського транспорту.я звісно почав проситись - він хотів відпустити мене - а клізма з ним була як почала вонять - а ви що донатите на ЗСУ що в вас наліпка на авто ? ви зробили грубе порушення правил дорожнього руху,ніяких нічого - пишем протокол.молодий ще зовсім.
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05.05.2025 17:32 Відповісти
В этой ситуации жаль только задержанного. ЗАметьте, Бог отправил в ад ментов и тцкунов,а задержанный надеюсь выживет
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05.05.2025 17:36 Відповісти
 
 