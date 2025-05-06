Загибель військового ТЦК та поліцейського у ДТП на Полтавщині: повідомлено про підозру водію-правоохоронцю. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який 2 травня 2025 року спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави. На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем.

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Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто - співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. Ще один пасажир - цивільна особа - у тяжкому стані був госпіталізований непритомним. Водій іншої машини також отримав травми.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації.