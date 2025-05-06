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Загибель військового ТЦК та поліцейського у ДТП на Полтавщині: повідомлено про підозру водію-правоохоронцю. ФОТО

дтп за участі правоохоронців і тцкашників на Полтавщині

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який 2 травня 2025 року спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави. На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем.

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дтп за участі правоохоронців і тцкашників на Полтавщині
дтп за участі правоохоронців і тцкашників на Полтавщині
дтп за участі правоохоронців і тцкашників на Полтавщині

Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто - співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. Ще один пасажир - цивільна особа - у тяжкому стані був госпіталізований непритомним. Водій іншої машини також отримав травми.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації.

Автор: 

ДТП (4472) ДБР (3505) ТЦК та СП (584) Полтавська область (1122)


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Топ коментарі
+25
роз'ясніть, будь ласка.
невідомі у формі, умовно тцк, виловлють якогось переляканого доходягу.
під наглядом поліції, порушують, всі права, які тільки має громадянин.
поліцейський на поліцейському авто, без будь якої підстави затримує та везе приниженого громадянина до тцк?
така, зараз процедура мобілізації?
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06.05.2025 14:26
+19
Ну якось так. У чотириразового ухилянта Конституція на паузі.
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06.05.2025 14:31
+15
Так, саме про це розповідали в злитому відео наради Житомирського ТЦК.
Там прямим текстом говориться про "співпрацю" з поліцією.
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06.05.2025 14:31
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Промий мізки- даун.
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06.05.2025 14:26 Відповісти
А чи не подібні допомогали " розкулачувати" і проводити продзаготівлі? Більшість з цих команд були місцеві - діяли згідно "законів"...
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06.05.2025 14:33 Відповісти
Чесно? А я думав, що то були приїжджі 'старші' брати... Видно помилявся...
Місцевих брали одиниці. А орда була зі сходу... Так як і зараз...
І корисні ідіоти, на мою думку, це ті що кричать давай знесемо свою владу, своїх генералів, свою поліцію... Знесемо і спалимо...
А одразу за цим, з'явиться східний 'брат'...
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06.05.2025 15:35 Відповісти
роз'ясніть, будь ласка.
невідомі у формі, умовно тцк, виловлють якогось переляканого доходягу.
під наглядом поліції, порушують, всі права, які тільки має громадянин.
поліцейський на поліцейському авто, без будь якої підстави затримує та везе приниженого громадянина до тцк?
така, зараз процедура мобілізації?
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06.05.2025 14:26 Відповісти
Ну якось так. У чотириразового ухилянта Конституція на паузі.
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06.05.2025 14:31 Відповісти
Так, саме про це розповідали в злитому відео наради Житомирського ТЦК.
Там прямим текстом говориться про "співпрацю" з поліцією.
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06.05.2025 14:31 Відповісти
там промайнув цікавий спітч про "купівлю" авто на авторії тцкашниками.
скоро буде як в тих гуморесках, наберуть у тцк дівчат щоб ті знайомились з хлопцями та на побачення запрошували у парку
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06.05.2025 15:09 Відповісти
це лайтова версія. У більшості випадках без нагляду поліції та на авто на європейських номерах. Все інше так
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06.05.2025 14:32 Відповісти
Швидко їдеш-повільно понесуть.
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06.05.2025 14:28 Відповісти
Бачу, українська спільнота дуже стривожена трагічною загибеллю військового ТЦК.
Але щохвилини на передку гинуть інші, не менш славні наші хлопці.
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06.05.2025 14:30 Відповісти
трясця тобі - не гинуть, а знищують ворога
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06.05.2025 14:34 Відповісти
ага, всі темінатори-робокопи-супермени, ніхто не гине, лише знищують
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06.05.2025 16:45 Відповісти
По факту ТЦК в спайці з поліцією діє напівкримінальними методами прикриваючи це все "патріотичною риторикою " . Ця діяльність толерується і покривається вищим керівництвом.

Якщо хтось з патріотів думає ,що це виправдано під час московської агресії - бо мовляв потрібно захистити державу - то хочу вас розчарувати - таким чином ви захищаєте не країну - а СОВКОВУ-ЗЛОЧИННУ -КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ. Та сама московія але у вишиванці.
Саме ця ЗЛОЧИННА -МАРОДЕРСЬКА СИСТЕМА, яка захопила державу завтра направить своїх тітушок з тцк та поліцейських - на ветеранів та решту активістів ,коли вони вийдуть захищати свої права.
І коли ви будете думати під кийками поліції і сапогами тітушок - хіба ми за це воювали?
Так - ви підтримували створення цієї нелюдяної машини - яка тепер катком проїде по вас - залишивши помирати на самоті з копійчаними пенсіями та без ліків .
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06.05.2025 14:45 Відповісти
Перед початком війни у 2014 році, руссо фашисти з усіх сил намагались знищити військкомати, їм це не вдалось. Але зараз в них все виходить завдяки корисним ідіотам.
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06.05.2025 14:53 Відповісти
Якраз під час мобілізації 2014-2016 військкомати працювали значно краще, професійніше і законніше, ніж зараз? Ви пригадаєте якісь гучні скандали навколо мобілізації в той час? Та нічого не було, ну може поодинокі випадки десь колись були, але загалом система працювала чітко і без порушень!

Знищувати почали у 2019-2020, бо попередньою владою була ініційована реформа військкоматів, проте встигли тільки назву змінити на ТЦК, а новий закон про їх діяльність не встигли прийняти до 2019. Потім нова влада забила і новий закон так і не прийняла. Саме через не проведену реформу левова частка проблем і порушень, бо статус і повноваження ТЦК законодавчо так і не врегулювали остататочно!
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06.05.2025 15:16 Відповісти
все правильно ви написали. але є одне но: українці провалили тест на Націю. з тцк зробили каральний орган,це так, вони виконують накази. накази кого боневтіка? так. де боневтік? сидить і хмиздиь як в нас все добре.... але захищати Україну ніхто вам не забороняв.
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06.05.2025 15:53 Відповісти
"але є одне но" - це якою мовою?
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06.05.2025 16:48 Відповісти
"но" - це так коняці кажуть
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06.05.2025 17:02 Відповісти
"На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем".

Тільки казковий долб….б може таким чином порушувати Правила дорожнього руху.
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06.05.2025 15:16 Відповісти
Не коментарі, а суцільна х*ня. Чому ніхто не пише про причину аварії? Там від населеного пункта через який прохотить траса (с.Мачухи з обмеженням швидкості - 50 км/год) до місця аварії, менше 100 м, тому, дотримуючись ПДР, сильно розігнатися не встигнеш. Таким чином, мусор, який має попереджувати правопорушення учасників дорожнього руху, ложив хер на ПДР та разом з ТЦК шниками, які теж ложили хер на права людини (їм можна, вони ж особливі), летіли як скаженні в населеному пункті, та, як наслідок, самі здохли, та ще й травмували невинну людину (навіть ухилянт має право на безпечне транспортування).
Тепер мусорів з ТЦК шниками зроблять героями, призначать аху*нну компенсацію за смерть під час виконня службових обовязків, а "ухилянту" - нічого, і, якщо виживе, все життя буде тратитись на лікування.
Висновок: мусорам і ТЦК шнику - земля скловатою і щоб виділена за них компенсація не пішла в толк їх сімям, а "ухилянту" - скорішого одужання
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06.05.2025 15:44 Відповісти
він не пакував, а лише возив - то Боженька дав шанс
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06.05.2025 15:56 Відповісти
Везли кременчужанина і тепер він в обласній калікою лежить ..але карма забрала двох - тцкашника і поліціянта
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06.05.2025 16:36 Відповісти
Кожен день у них була "доставка" мабуть, не впорались.
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06.05.2025 16:44 Відповісти
 
 