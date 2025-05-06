Загибель військового ТЦК та поліцейського у ДТП на Полтавщині: повідомлено про підозру водію-правоохоронцю. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який 2 травня 2025 року спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави. На початку спуску виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем.
Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто - співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. Ще один пасажир - цивільна особа - у тяжкому стані був госпіталізований непритомним. Водій іншої машини також отримав травми.
Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець ТЦК та поліцейські, які везли затриманого чоловіка, загинули у ДТП у Полтавській області. Затриманий у реанімації.
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Місцевих брали одиниці. А орда була зі сходу... Так як і зараз...
І корисні ідіоти, на мою думку, це ті що кричать давай знесемо свою владу, своїх генералів, свою поліцію... Знесемо і спалимо...
А одразу за цим, з'явиться східний 'брат'...
невідомі у формі, умовно тцк, виловлють якогось переляканого доходягу.
під наглядом поліції, порушують, всі права, які тільки має громадянин.
поліцейський на поліцейському авто, без будь якої підстави затримує та везе приниженого громадянина до тцк?
така, зараз процедура мобілізації?
Там прямим текстом говориться про "співпрацю" з поліцією.
скоро буде як в тих гуморесках, наберуть у тцк дівчат щоб ті знайомились з хлопцями та на побачення запрошували у парку
Але щохвилини на передку гинуть інші, не менш славні наші хлопці.
Якщо хтось з патріотів думає ,що це виправдано під час московської агресії - бо мовляв потрібно захистити державу - то хочу вас розчарувати - таким чином ви захищаєте не країну - а СОВКОВУ-ЗЛОЧИННУ -КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ. Та сама московія але у вишиванці.
Саме ця ЗЛОЧИННА -МАРОДЕРСЬКА СИСТЕМА, яка захопила державу завтра направить своїх тітушок з тцк та поліцейських - на ветеранів та решту активістів ,коли вони вийдуть захищати свої права.
І коли ви будете думати під кийками поліції і сапогами тітушок - хіба ми за це воювали?
Так - ви підтримували створення цієї нелюдяної машини - яка тепер катком проїде по вас - залишивши помирати на самоті з копійчаними пенсіями та без ліків .
Знищувати почали у 2019-2020, бо попередньою владою була ініційована реформа військкоматів, проте встигли тільки назву змінити на ТЦК, а новий закон про їх діяльність не встигли прийняти до 2019. Потім нова влада забила і новий закон так і не прийняла. Саме через не проведену реформу левова частка проблем і порушень, бо статус і повноваження ТЦК законодавчо так і не врегулювали остататочно!
Тільки казковий долб….б може таким чином порушувати Правила дорожнього руху.
Тепер мусорів з ТЦК шниками зроблять героями, призначать аху*нну компенсацію за смерть під час виконня службових обовязків, а "ухилянту" - нічого, і, якщо виживе, все життя буде тратитись на лікування.
Висновок: мусорам і ТЦК шнику - земля скловатою і щоб виділена за них компенсація не пішла в толк їх сімям, а "ухилянту" - скорішого одужання