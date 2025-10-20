УКР
2 409 12

Нацгвардієць на смерть збив підлітка у Кривому Розі: його затримали, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії України, який 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході на смерть збив неповнолітнього хлопця.

Про це пише пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі ДТП

За попередніми даними, військовослужбовець не зупинився на забороняючий рух сигнал світлофора та збив хлопця 2011 року народження, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Через травми дитина загинула.

Смертельна ДТП у Кривому Розі: ДБР затримала нацгвардійця

На місце події одразу прибули співробітники ДБР для встановлення обставин трагедії та проведення першочергових слідчих дій.

Водій був тверезим

Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані.

У межах досудового розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Смертельна ДТП у Кривому Розі: ДБР затримала нацгвардійця
Смертельна ДТП у Кривому Розі: ДБР затримала нацгвардійця

Топ коментарі
+12
Якщо був тверезий, це означає, що він дебіл паскудний. А ось дитину жаль, Царство Небесне, співчуття батькам.
показати весь коментар
20.10.2025 18:19 Відповісти
+5
їпанат
на червоне, гальм у шарабані геть нема
показати весь коментар
20.10.2025 18:15 Відповісти
+4
Хазяін жізні, бл...
показати весь коментар
20.10.2025 18:23 Відповісти
