Нацгвардієць на смерть збив підлітка у Кривому Розі: його затримали, - ДБР. ФОТО
Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії України, який 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході на смерть збив неповнолітнього хлопця.
інформує Цензор.НЕТ.
Деталі ДТП
За попередніми даними, військовослужбовець не зупинився на забороняючий рух сигнал світлофора та збив хлопця 2011 року народження, який переходив дорогу на пішохідному переході.
Через травми дитина загинула.
На місце події одразу прибули співробітники ДБР для встановлення обставин трагедії та проведення першочергових слідчих дій.
Водій був тверезим
Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані.
У межах досудового розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
