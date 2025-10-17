УКР
Смертельна ДТП на блокпосту: вантажівка збила на смерть двох військовослужбовців під Одесою. ВIДЕО

Вранці 17 жовтня поблизу села Сухий Лиман в Одеському районі вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля пересувного блокпоста. Один загинув на місці, другий — у швидкій. Поліція встановлює обставини трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.

Автопригода сталася сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.

Водій фури не помітив військових

"Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпоста. Керманич пояснив: він їх не помітив", -  зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

Військові на блокпосту загинули

На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у "швидкій" по дорозі в лікарню.

Водій фури був тверезий.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.

Топ коментарі
+12
Ці пересувні блокпости не обладнані ані ліхтарями, ані достатньою кількістю світовідбиваючих елементів. Кожного разу, як бачу їх на трасі - дивуюся, як вони ще не причиняють великої кількості ДТП...
17.10.2025 09:58 Відповісти
+8
Ну якщо багато цих блок-постів не облаштовані згідно вимог ПДР, то що тут казати...
17.10.2025 09:54 Відповісти
+8
а хто ж працювати буде?
17.10.2025 10:03 Відповісти
Це як ТЦКшники коли виходють на рейд, стають посеред дороги, ставлять табличку "STOP" і називають це блок-постом. А насправді блок-пост має бути стаціонарним, як на фото, а не мобільним із гівна та палок
17.10.2025 09:59 Відповісти
Ви бачите у тому, який на фото хоч один ліхтар чи світловідбиваючий елемент? Я не бачу і їх там немає скорійше за все. Тобто - це така саме пастка для водіів ввечері-вночі.
І тій же самій Японії - коли на дорозі якась перепона (ремонт, чи ще щось) - вони сяє як новорічна ялинка - неможливо непомітити. А у нас - бетоний блок витігнуть на дорогу, на ньому червоний кружок намалюють і привіт.
17.10.2025 10:05 Відповісти
Так я пам'ятаю, скільки у нас в Київі стояло покинутих розбитих машин біля цих так званих "блок-постів". Тоді ще можна було шукате хоч якесь виправдовування - нас не готували до війни, от люди самі і ліпили це все з гімна, але зараз...
17.10.2025 10:38 Відповісти
63 роки водій вантажівки..а мав би вже давно крутити тарілку з борщем біля жінки а не кермо
17.10.2025 10:00 Відповісти
Так у нас же одні мЄньЄнджери, бухгалЬтьЄра та юристи залишились...
17.10.2025 10:14 Відповісти
подивився на карті де цей Сухий Лиман знаходиться, і не розумію навіщо там блок пост.
17.10.2025 10:04 Відповісти
фактично там заїзд в південну частину Одеси з київської траси та з півдня Одещини, плюс поруч об'їзна дорога з Чорноморська, плюс купа вантажівок-розвозок Нової пошти там швендяє... далі додумуйте самі...
17.10.2025 10:49 Відповісти
Вчора їхав на легковій автівці, стояв такий самий "мобільний блокпост". ТЦК у кількості десть 15 осіб кошмарили дві вантажівки, нам махнули проїжджати. Я так розумію, прийшла рознарядка наловити водіїв вантажівок.
Треба в їх правила поведінки додати розділ " Поводження з вантажівками", бо це ж не седан, банально не видно
17.10.2025 10:12 Відповісти
Якщо прийшло таке роспорядження - значить готуємося до колапсу - їжа, техніка, хімія, гігієнічні товари - самі себе не привезуть....
17.10.2025 10:40 Відповісти
Незрозуміло навіщо їх стільки по всій території, одне діло коли в регіонах де близько бойові дії, і зовсім інше коли глибоко в тилу якісь "мобільні бЛОХ-пости", які, до речі, ніяким законодавством не врегульовані.
Це як в анекдоті - про міліціянта: Видали знак, крутись як зможеш.... Дебіли, блд
17.10.2025 10:33 Відповісти
Про встановлення блокпостів ми дізнавались лише завдяки сигналам водіїв з зустрічного напрямку. Жодної сигналізації, попереджувальних знаків не встановлюють...
17.10.2025 10:42 Відповісти
Царство Небесне загиблим!
17.10.2025 10:46 Відповісти
Мої співчуття родинам....
Стаціонарні блокпости в тилу треба прибрати. Вони створюють велечезні пробки і такі трагедії. Той хто може бути затриманий на бколкпосту ніколи через нього не поїде, бо, як правило, його можна об'їхати (я пишу про ті блокпости через які сам часто їжджу). Ніякого сенсу в цих блокпостах в ТИЛУ не бачу.
Набагато ефективніше буде рандомно створити блокпост на кілька годин в місці, де його раніше не було, якщо вже дуже треба.
17.10.2025 10:58 Відповісти
Могли вбивати кацапів, а замість того померли під колесами рятуючи громадян від грошей...
17.10.2025 10:59 Відповісти
 
 