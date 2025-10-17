Смертельна ДТП на блокпосту: вантажівка збила на смерть двох військовослужбовців під Одесою. ВIДЕО

Вранці 17 жовтня поблизу села Сухий Лиман в Одеському районі вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля пересувного блокпоста. Один загинув на місці, другий — у швидкій. Поліція встановлює обставини трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.

Автопригода сталася сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.

Також дивіться: Актор та військовий ЗСУ Олексій Наконечний (Артист) загинув у ДТП. ФОТО

Водій фури не помітив військових

"Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпоста. Керманич пояснив: він їх не помітив", - зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.

Військові на блокпосту загинули

На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у "швидкій" по дорозі в лікарню.

Водій фури був тверезий.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Також дивіться: На Волині мікроавтобус врізався у блокпост: травмовано пасажирку, добровольця ДФТГ та правоохоронця. ФОТО

Слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.