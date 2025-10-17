Смертельна ДТП на блокпосту: вантажівка збила на смерть двох військовослужбовців під Одесою. ВIДЕО
Вранці 17 жовтня поблизу села Сухий Лиман в Одеському районі вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля пересувного блокпоста. Один загинув на місці, другий — у швидкій. Поліція встановлює обставини трагедії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.
Автопригода сталася сьогодні, 17 жовтня, близько 7-ї години, на автодорозі неподалік села Сухий Лиман. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.
Водій фури не помітив військових
"Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпоста. Керманич пояснив: він їх не помітив", - зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта.
Військові на блокпосту загинули
На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у "швидкій" по дорозі в лікарню.
Водій фури був тверезий.
Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.
Слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.
І тій же самій Японії - коли на дорозі якась перепона (ремонт, чи ще щось) - вони сяє як новорічна ялинка - неможливо непомітити. А у нас - бетоний блок витігнуть на дорогу, на ньому червоний кружок намалюють і привіт.
Треба в їх правила поведінки додати розділ " Поводження з вантажівками", бо це ж не седан, банально не видно
Це як в анекдоті - про міліціянта: Видали знак, крутись як зможеш.... Дебіли, блд
Стаціонарні блокпости в тилу треба прибрати. Вони створюють велечезні пробки і такі трагедії. Той хто може бути затриманий на бколкпосту ніколи через нього не поїде, бо, як правило, його можна об'їхати (я пишу про ті блокпости через які сам часто їжджу). Ніякого сенсу в цих блокпостах в ТИЛУ не бачу.
Набагато ефективніше буде рандомно створити блокпост на кілька годин в місці, де його раніше не було, якщо вже дуже треба.