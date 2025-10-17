РУС
Смертельное ДТП на блокпосту: грузовик сбил насмерть двух военнослужащих под Одессой. ВИДЕО

Утром 17 октября вблизи села Сухой Лиман в Одесском районе грузовик наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста. Один погиб на месте, второй - в скорой. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.

Автопроисшествие произошло сегодня, 17 октября, около 7 часов, на автодороге недалеко от села Сухой Лиман. Погибли двое военнослужащих, в возрасте 34 и 36 лет.

Водитель фуры не заметил военных

"Предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель объяснил: он их не заметил", - отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.

Военные на блокпосту погибли

К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй - в "скорой" по дороге в больницу.

Водитель фуры был трезв.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержания водителя в процессуальном порядке.

Ці пересувні блокпости не обладнані ані ліхтарями, ані достатньою кількістю світовідбиваючих елементів. Кожного разу, як бачу їх на трасі - дивуюся, як вони ще не причиняють великої кількості ДТП...
17.10.2025 09:58 Ответить
а хто ж працювати буде?
17.10.2025 10:03 Ответить
Ну якщо багато цих блок-постів не облаштовані згідно вимог ПДР, то що тут казати...
17.10.2025 09:54 Ответить
17.10.2025 09:54 Ответить
Це як ТЦКшники коли виходють на рейд, стають посеред дороги, ставлять табличку "STOP" і називають це блок-постом. А насправді блок-пост має бути стаціонарним, як на фото, а не мобільним із гівна та палок
17.10.2025 09:59 Ответить
Ви бачите у тому, який на фото хоч один ліхтар чи світловідбиваючий елемент? Я не бачу і їх там немає скорійше за все. Тобто - це така саме пастка для водіів ввечері-вночі.
І тій же самій Японії - коли на дорозі якась перепона (ремонт, чи ще щось) - вони сяє як новорічна ялинка - неможливо непомітити. А у нас - бетоний блок витігнуть на дорогу, на ньому червоний кружок намалюють і привіт.
17.10.2025 10:05 Ответить
А ліхтарі там потрібні, щоб кацапськім дронам було краще видно?
17.10.2025 11:31 Ответить
Так я пам'ятаю, скільки у нас в Київі стояло покинутих розбитих машин біля цих так званих "блок-постів". Тоді ще можна було шукате хоч якесь виправдовування - нас не готували до війни, от люди самі і ліпили це все з гімна, але зараз...
17.10.2025 10:38 Ответить
Поняття "мобільний блок-пост" взагалі відсутнє в нормативній і законодавчій базах, а тому цей гоп-стоп з 90-х є порушенням з боку загиблих не лише ПДР.
17.10.2025 11:33 Ответить
17.10.2025 09:58 Ответить
63 роки водій вантажівки..а мав би вже давно крутити тарілку з борщем біля жінки а не кермо
17.10.2025 10:00 Ответить
а хто ж працювати буде?
17.10.2025 10:03 Ответить
Так у нас же одні мЄньЄнджери, бухгалЬтьЄра та юристи залишились...
17.10.2025 10:14 Ответить
подивився на карті де цей Сухий Лиман знаходиться, і не розумію навіщо там блок пост.
17.10.2025 10:04 Ответить
фактично там заїзд в південну частину Одеси з київської траси та з півдня Одещини, плюс поруч об'їзна дорога з Чорноморська, плюс купа вантажівок-розвозок Нової пошти там швендяє... далі додумуйте самі...
17.10.2025 10:49 Ответить
Вчора їхав на легковій автівці, стояв такий самий "мобільний блокпост". ТЦК у кількості десть 15 осіб кошмарили дві вантажівки, нам махнули проїжджати. Я так розумію, прийшла рознарядка наловити водіїв вантажівок.
Треба в їх правила поведінки додати розділ " Поводження з вантажівками", бо це ж не седан, банально не видно
17.10.2025 10:12 Ответить
Якщо прийшло таке роспорядження - значить готуємося до колапсу - їжа, техніка, хімія, гігієнічні товари - самі себе не привезуть....
17.10.2025 10:40 Ответить
Незрозуміло навіщо їх стільки по всій території, одне діло коли в регіонах де близько бойові дії, і зовсім інше коли глибоко в тилу якісь "мобільні бЛОХ-пости", які, до речі, ніяким законодавством не врегульовані.
Це як в анекдоті - про міліціянта: Видали знак, крутись як зможеш.... Дебіли, блд
17.10.2025 10:33 Ответить
Про встановлення блокпостів ми дізнавались лише завдяки сигналам водіїв з зустрічного напрямку. Жодної сигналізації, попереджувальних знаків не встановлюють...
17.10.2025 10:42 Ответить
Царство Небесне загиблим!
17.10.2025 10:46 Ответить
Мої співчуття родинам....
Стаціонарні блокпости в тилу треба прибрати. Вони створюють велечезні пробки і такі трагедії. Той хто може бути затриманий на бколкпосту ніколи через нього не поїде, бо, як правило, його можна об'їхати (я пишу про ті блокпости через які сам часто їжджу). Ніякого сенсу в цих блокпостах в ТИЛУ не бачу.
Набагато ефективніше буде рандомно створити блокпост на кілька годин в місці, де його раніше не було, якщо вже дуже треба.
17.10.2025 10:58 Ответить
Могли вбивати кацапів, а замість того померли під колесами рятуючи громадян від грошей...
17.10.2025 10:59 Ответить
Наслідок того, шо всі клали на ПДР. Ну бо ж війна і не начасі
17.10.2025 11:29 Ответить
військовим треба берегтися і самим не стояти на дорозі
17.10.2025 11:37 Ответить
 
 