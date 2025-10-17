Смертельное ДТП на блокпосту: грузовик сбил насмерть двух военнослужащих под Одессой. ВИДЕО
Утром 17 октября вблизи села Сухой Лиман в Одесском районе грузовик наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста. Один погиб на месте, второй - в скорой. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.
Автопроисшествие произошло сегодня, 17 октября, около 7 часов, на автодороге недалеко от села Сухой Лиман. Погибли двое военнослужащих, в возрасте 34 и 36 лет.
Водитель фуры не заметил военных
"Предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель объяснил: он их не заметил", - отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.
Военные на блокпосту погибли
К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй - в "скорой" по дороге в больницу.
Водитель фуры был трезв.
Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.
Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержания водителя в процессуальном порядке.
І тій же самій Японії - коли на дорозі якась перепона (ремонт, чи ще щось) - вони сяє як новорічна ялинка - неможливо непомітити. А у нас - бетоний блок витігнуть на дорогу, на ньому червоний кружок намалюють і привіт.
Треба в їх правила поведінки додати розділ " Поводження з вантажівками", бо це ж не седан, банально не видно
Це як в анекдоті - про міліціянта: Видали знак, крутись як зможеш.... Дебіли, блд
Стаціонарні блокпости в тилу треба прибрати. Вони створюють велечезні пробки і такі трагедії. Той хто може бути затриманий на бколкпосту ніколи через нього не поїде, бо, як правило, його можна об'їхати (я пишу про ті блокпости через які сам часто їжджу). Ніякого сенсу в цих блокпостах в ТИЛУ не бачу.
Набагато ефективніше буде рандомно створити блокпост на кілька годин в місці, де його раніше не було, якщо вже дуже треба.