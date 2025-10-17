Смертельное ДТП на блокпосту: грузовик сбил насмерть двух военнослужащих под Одессой. ВИДЕО

Утром 17 октября вблизи села Сухой Лиман в Одесском районе грузовик наехал на двух военнослужащих возле передвижного блокпоста. Один погиб на месте, второй - в скорой. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Автопроисшествие произошло сегодня, 17 октября, около 7 часов, на автодороге недалеко от села Сухой Лиман. Погибли двое военнослужащих, в возрасте 34 и 36 лет.

Водитель фуры не заметил военных

"Предварительно установлено, что 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военнослужащих, которые находились возле передвижного блокпоста. Водитель объяснил: он их не заметил", - отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта.

Военные на блокпосту погибли

К сожалению, один пострадавший погиб на месте, второй - в "скорой" по дороге в больницу.

Водитель фуры был трезв.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержания водителя в процессуальном порядке.