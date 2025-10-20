РУС
Ночь в Днепропетровской области: под вражескими атаками Синельниковщина и Никопольщина. Горела 5-этажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 20 октября 2025 года войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Межевской и Покровской громад Синельниковского района Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, есть попадания. Возник пожар в пятиэтажке и магазинах. Поврежден Дом культуры.

Также читайте: Последствия атаки РФ на Шахтерское Синельниковского района: 11 раненых, повреждены 7 многоэтажек, уничтожены машины. ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины

По данным ОВА, по Никопольщине агрессор бил FPV-дроном и артиллерией. Ударил по Никополю и Покровской громаде.

Повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных построек, линия электропередач.

"Погибших и пострадавших нет. В области защитники неба уничтожили 5 БпЛА", - уточнили в ОГА.

Последствия атак на Днепропетровскую область

Днепропетровская область после обстрела 20 октября
Днепропетровская область после обстрела 20 октября
Днепропетровская область после обстрела 20 октября
Днепропетровская область после обстрела 20 октября
Днепропетровская область после обстрела 20 октября
Днепропетровская область после обстрела 20 октября
Днепропетровская область после обстрела 20 октября

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 19 октября из-за атаки БпЛА в Шахтерской громаде Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. Кроме того, РФ массированно атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области: всех горняков удалось поднять на поверхность, никто не пострадал.

обстрел (30091) Никополь (1216) Днепропетровская область (4587) Никопольский район (484) Синельниковский район (304)
Якщо хтось не помітитв, то ворог майже знищив Покровське Дніпропетровської області. Хтось його плутає з Покровськом Донецької області і радіє, що ми ворога стримуємо. Це не так, воррог шаленними темпами рухається по Дніпропетровській області. Під удадами Межівський район, Покровський рійон(він сьогодні Синельніковський), Шахтарське, Петропавлівка і навіть луплять по Тернівці та Павлограду. А що ж там в планах нашого Найвєлічайшого, Потужного і Незламного? На словах він не віддасть і сантиметра української землі, а по факту віддає шаленними темпами сортні кілометрів. Тільки не забувайте, що він мілашка і патріот, а винен у всьому Трамп.
