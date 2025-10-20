Ночь в Днепропетровской области: под вражескими атаками Синельниковщина и Никопольщина. Горела 5-этажка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 20 октября 2025 года войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Межевской и Покровской громад Синельниковского района Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, есть попадания. Возник пожар в пятиэтажке и магазинах. Поврежден Дом культуры.

Обстрелы Никопольщины

По данным ОВА, по Никопольщине агрессор бил FPV-дроном и артиллерией. Ударил по Никополю и Покровской громаде.

Повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных построек, линия электропередач.

"Погибших и пострадавших нет. В области защитники неба уничтожили 5 БпЛА", - уточнили в ОГА.

Последствия атак на Днепропетровскую область















Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 19 октября из-за атаки БпЛА в Шахтерской громаде Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. Кроме того, РФ массированно атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области: всех горняков удалось поднять на поверхность, никто не пострадал.

