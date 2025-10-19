Ночь на Днепропетровщине: под ударами Синельниковщина и Никопольщина, 10 раненых, женщина в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
В ночь на воскресенье, 19 октября 2025 года, войска РФ продолжали обстреливать территорию Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Атаки на Синельниковщину
По его словам, враг продолжал террор области. Из-за атаки БпЛА в Шахтерской громаде Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. Горели квартиры в трех многоэтажках. Загорелся частный дом и в Межевской громаде. В Николаевской повреждена инфраструктура.
Обстрелы Никопольщины
По данным ОВА, по Никопольщине российские войска били из артиллерии, а также применили дроны - райцентр и Покровская громада. В последней загорелась крыша частного дома.
Есть также уточнение о последствиях попадания беспилотника, которое произошло там под вечер. Повреждены жилье местных, два автомобиля, линия электропередач.
Защитники неба уничтожили в области 4 БпЛА.
