Ніч на Дніпропетровщині: під ударами Синельниківщина та Нікопольщина, 10 поранених, жінка у важкому стані. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 19 жовтня 2025 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Атаки на Синельниківщину

За його словами, ворог продовжував терор області. Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя і у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.







Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, по Нікопольщині російські війська били з артилерії, а також застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.





Оборонці неба знищили в області 4 БпЛА.

