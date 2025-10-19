Ніч на Дніпропетровщині: під ударами Синельниківщина та Нікопольщина, 10 поранених, жінка у важкому стані. ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 19 жовтня 2025 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки на Синельниківщину
За його словами, ворог продовжував терор області. Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя і у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.
Обстріли Нікопольщини
За даними ОВА, по Нікопольщині російські війська били з артилерії, а також застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.
Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.
Оборонці неба знищили в області 4 БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль