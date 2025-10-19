УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
706 0

Ніч на Дніпропетровщині: під ударами Синельниківщина та Нікопольщина, 10 поранених, жінка у важкому стані. ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 19 жовтня 2025 року, війська РФ продовжували обстрілювати територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Атаки на Синельниківщину

За його словами, ворог продовжував терор області. Через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані. Горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя і у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.

Обстріл Дніпропетровщини 19 жовтня
Обстріл Дніпропетровщини 19 жовтня
Обстріл Дніпропетровщини 19 жовтня

Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, по Нікопольщині російські війська били з артилерії, а також застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.

Обстріл Дніпропетровщини 19 жовтня
Обстріл Дніпропетровщини 19 жовтня

Оборонці неба знищили в області 4 БпЛА. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

обстріл (31427) Нікополь (1384) Дніпропетровська область (4379) Нікопольський район (486) Синельниківський район (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 