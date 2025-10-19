РУС
Новости Фото Атака дрона на Днепропетровщину
1 052 3

Последствия атаки РФ на Шахтерское Синельниковского района: 11 раненых, повреждено 7 многоэтажек, уничтожены автомобили. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 октября 2025 года военные России нанесли удар по жилому кварталу г. Шахтерское Синельниковского района. В результате атаки ранены 11 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую облпрокуратуру

Как отмечается, повреждены 7 многоэтажных домов, 27 автомобилей (9 из них уничтожены), магазин и электроопору.

Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу

Также читайте: Рашисты обстреляли Харьков и 5 населенных пунктов Харьковщины: погиб человек, 14 пострадавших. Есть многочисленные повреждения. ФОТО

Данные ГСЧС

По данным ГСЧС, после российской атаки возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв.м. Огонь уничтожил легковые автомобили.

Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние.

Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу

На месте происшествия развернута палатка психологической помощи. Психологи ГСЧС оказывают поддержку местным жителям.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за атаки БпЛА в Шахтерской громаде Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (30082) ГСЧС (5170) Днепропетровская область (4583) Синельниковский район (304) Шахтерское (1)
Президент! "Ударят в спину и не жди ответ, интилигент".
19.10.2025 11:21 Ответить
Не понимаю почему Бутусов пишет"російські військові". Есть только русские оккупанты. Всё. Других нет.
19.10.2025 11:21 Ответить
Цікаво, як європейці будуть реагувати, якщо прилітати буде по ним? Симетрично? Чи чимсь по Єлабузі?
19.10.2025 11:49 Ответить
 
 