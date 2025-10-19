Последствия атаки РФ на Шахтерское Синельниковского района: 11 раненых, повреждено 7 многоэтажек, уничтожены автомобили. ФОТОрепортаж

В ночь на 19 октября 2025 года военные России нанесли удар по жилому кварталу г. Шахтерское Синельниковского района. В результате атаки ранены 11 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепропетровскую облпрокуратуру.

Как отмечается, повреждены 7 многоэтажных домов, 27 автомобилей (9 из них уничтожены), магазин и электроопору.











Данные ГСЧС

По данным ГСЧС, после российской атаки возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв.м. Огонь уничтожил легковые автомобили.

Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние.





На месте происшествия развернута палатка психологической помощи. Психологи ГСЧС оказывают поддержку местным жителям.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за атаки БпЛА в Шахтерской громаде Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии.

