УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10291 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака дрона на Дніпропетровщину
1 484 3

Наслідки атаки РФ на Шахтарське Синельниківського району: 11 поранених, пошкоджено 7 багатоповерхівок, знищено автівки. ФОТОрепортаж

У ніч на 19 жовтня 2025 року військові РФ завдали удару по житловому кварталу м. Шахтарське Синельниківського району. Унаслідок атаки поранено 11 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську облпрокуратуру

Як зазначається, пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, 27 автомобілів (9 із них знищено), магазин та електроопору.

Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу

Також читайте: Рашисти били по двох районах Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Дані ДСНС

За даними ДСНС, після російської атаки виникли пожежі у восьми квартирах, загальною площею понад 350 кв.м. Вогонь знищив легкові автівки.

Близько 50 осіб рятувальники вивели на безпечну відстань.

Шахтарське після обстрілу
Шахтарське після обстрілу

На місці події розгорнуто намет психологічної допомоги. Психологи ДСНС надають підтримку місцевим мешканцям.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

обстріл (31427) ДСНС (5314) Дніпропетровська область (4379) Синельниківський район (305) Шахтарське (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Президент! "Ударят в спину и не жди ответ, интилигент".
показати весь коментар
19.10.2025 11:21 Відповісти
Не понимаю почему Бутусов пишет"російські військові". Есть только русские оккупанты. Всё. Других нет.
показати весь коментар
19.10.2025 11:21 Відповісти
Цікаво, як європейці будуть реагувати, якщо прилітати буде по ним? Симетрично? Чи чимсь по Єлабузі?
показати весь коментар
19.10.2025 11:49 Відповісти
 
 