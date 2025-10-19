Наслідки атаки РФ на Шахтарське Синельниківського району: 11 поранених, пошкоджено 7 багатоповерхівок, знищено автівки. ФОТОрепортаж
У ніч на 19 жовтня 2025 року військові РФ завдали удару по житловому кварталу м. Шахтарське Синельниківського району. Унаслідок атаки поранено 11 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпропетровську облпрокуратуру.
Як зазначається, пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, 27 автомобілів (9 із них знищено), магазин та електроопору.
Дані ДСНС
За даними ДСНС, після російської атаки виникли пожежі у восьми квартирах, загальною площею понад 350 кв.м. Вогонь знищив легкові автівки.
Близько 50 осіб рятувальники вивели на безпечну відстань.
На місці події розгорнуто намет психологічної допомоги. Психологи ДСНС надають підтримку місцевим мешканцям.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані.
