Рашисти били по двох районах Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 18 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Так, від ударів FPV-дронами та артилерією протягом дня потерпала Нікопольщина. А саме Нікополь і Покровська громада.
Унаслідок ворожих атак постраждали двоє людей. 53-річну жінку госпітальзували в стані середньої тяжкості. 69-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Також пошкоджені 7 приватних будинків, 6 господарських та надвірна споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.
Синельниківський район
На Синельниківщину агресор спрямував FPV-дрони. Поцілив по Межівській і Покровській громадах.
Через російські удари постраждав 52-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок, пожежу загасили. Понівечене авто.
