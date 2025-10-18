Рашисти били по двох районах Дніпропетровщини: троє постраждалих, пошкоджено будинки, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 18 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Нікопольський район

Так, від ударів FPV-дронами та артилерією протягом дня потерпала Нікопольщина. А саме Нікополь і Покровська громада.



Унаслідок ворожих атак постраждали двоє людей. 53-річну жінку госпітальзували в стані середньої тяжкості. 69-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Фото: Голова ОВА Владислав Гайваненко / телеграм-канал

Також пошкоджені 7 приватних будинків, 6 господарських та надвірна споруди, гараж, газогони та лінія електропередач.

Синельниківський район

На Синельниківщину агресор спрямував FPV-дрони. Поцілив по Межівській і Покровській громадах.

Через російські удари постраждав 52-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок, пожежу загасили. Понівечене авто.

