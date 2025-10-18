РУС
Рашисты били по двум районам Днепропетровщины: трое пострадавших, повреждены дома, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 18 октября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщмны, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В частности, от ударов FPV-дронами и артиллерией в течение дня страдала Никопольщина. А именно Никополь и Покровская громада.

Вследствие вражеских атак пострадали два человека. 53-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 69-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Обстрелы Днепропетровской области 18 октября
Фото: Глава ОВА Владислав Гайваненко / телеграм-канал

Также повреждены 7 частных домов, 6 хозяйственных и надворная постройки, гараж, газопроводы и линия электропередач.

Синельниковский район

На Синельниковщину агрессор направил FPV-дроны. Попал по Межевской и Покровской громадам.

Из-за российских ударов пострадал 52-летний мужчина, он на амбулаторном лечении. Загорелся частный дом, пожар потушили. Изуродовано авто.

Обстрелы Днепропетровской области 18 октября
Фото: Глава ОВА Владислав Гайваненко / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 18 октября
Фото: Председатель ОВА Владислав Гайваненко / телеграм-канал
Обстрелы Днепропетровской области 18 октября
Фото: Председатель ОВА Владислав Гайваненко / телеграм-канал

