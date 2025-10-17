РУС
Оккупанты били по Павлограду, Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждена инфраструктура, многоэтажка и автомобили. ФОТО

В течение дня 17 октября российские войска наносили удары по Павлограду и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел Днепропетровской области 17 октября

Утром российская армия ударила беспилотником по Павлограду. Там возник пожар. Поврежден объект инфраструктуры.

Никопольщину в течение дня враг атаковал артиллерией и FPV-дронами. Попал по райцентру и Покровской громаде. Повреждена многоэтажка.

Днем по Покровской громаде на Синельниковщине агрессор применил КАБ. Разрушены инфраструктура и авто.

обстрел (30056) Павлоград (181) Никополь (1212) Днепропетровская область (4577) Никопольский район (480) Павлоградский район (73) Синельниковский район (300)
