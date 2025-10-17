Оккупанты били по Павлограду, Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждена инфраструктура, многоэтажка и автомобили. ФОТО

В течение дня 17 октября российские войска наносили удары по Павлограду и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Утром российская армия ударила беспилотником по Павлограду. Там возник пожар. Поврежден объект инфраструктуры.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Никопольщину в течение дня враг атаковал артиллерией и FPV-дронами. Попал по райцентру и Покровской громаде. Повреждена многоэтажка.

Днем по Покровской громаде на Синельниковщине агрессор применил КАБ. Разрушены инфраструктура и авто.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Днепропетровскую область: в Кривом Роге повреждена энергетическая инфраструктура. ФОТОрепортаж