Оккупанты били по Павлограду, Никопольскому и Синельниковскому районам: повреждена инфраструктура, многоэтажка и автомобили. ФОТО
В течение дня 17 октября российские войска наносили удары по Павлограду и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Утром российская армия ударила беспилотником по Павлограду. Там возник пожар. Поврежден объект инфраструктуры.
Никопольщину в течение дня враг атаковал артиллерией и FPV-дронами. Попал по райцентру и Покровской громаде. Повреждена многоэтажка.
Днем по Покровской громаде на Синельниковщине агрессор применил КАБ. Разрушены инфраструктура и авто.
