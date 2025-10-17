УКР
Окупанти били по Павлограду, Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівку й авто. ФОТО

Упродовж дня 17 жовтня російські війська завдавали ударів по Павлограду та населених пунктах Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Дніпропетровщини 17 жовтня

Так, уранці російська армія вдарила безпілотником по Павлограду. Там виникла пожежа. Понівечений об'єкт інфраструктури.

Нікопольщину протягом дня ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Поцілив по райцентру та Покровській громаді. Пошкоджена багатоповерхівка.

Вдень по Покровській громаді на Синельниківщині агресор застосував КАБ. Потрощені інфраструктура та авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Дніпропетровщину: у Кривому Розі пошкоджено енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

обстріл (31402) Павлоград (157) Нікополь (1381) Дніпропетровська область (4373) Нікопольський район (483) Павлоградський район (73) Синельниківський район (301)
