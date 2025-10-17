Окупанти били по Павлограду, Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівку й авто. ФОТО

Упродовж дня 17 жовтня російські війська завдавали ударів по Павлограду та населених пунктах Нікопольського і Синельниківського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

Так, уранці російська армія вдарила безпілотником по Павлограду. Там виникла пожежа. Понівечений об'єкт інфраструктури.

Нікопольщину протягом дня ворог атакував артилерією та FPV-дронами. Поцілив по райцентру та Покровській громаді. Пошкоджена багатоповерхівка.

Вдень по Покровській громаді на Синельниківщині агресор застосував КАБ. Потрощені інфраструктура та авто.

