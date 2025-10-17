Ворог атакував Дніпропетровщину: у Кривому Розі пошкоджено енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч на 17 жовтня російські війська знову масовано атакували райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайвоненко.

За його словами, захисники збили 22 ворожі БпЛА, проте деякі удари досягли цілей. У Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа на території промислового підприємства, пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Також під вогнем опинилися Нікополь та Покровська громада. Ворог використовував артилерію та FPV-дрони.

В результаті атак постраждали дві жінки, які лікуються вдома. Крім того, пошкоджено чотири приватні будинки, три багатоповерхівки та автомобілі.

