Окупанти били по Синельниківщині та Нікопольшині: одна людина загинула, ще чотири – поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих атак на Синельниківщині загинула 58-річна жінка. На Нікопольщині постраждали четверо людей. Чоловіки 38 і 82 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Потерпілий 57 років та 49-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

За даними ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, на Нікопольщину ворог спрямовував FPV-дрони, обстрілював з артилерії. Тероризував Нікополь, Марганецьку і Покровську громади.

Пошкоджені інфраструктура, 3 п'ятиповерхівки, 5 магазинів, кафе, автівки та лінія електропередач.

На Синельниківщині агресор поцілив FPV-дроном по Слов'янській громаді. Атакував і Покровську громаду. Пошкоджені 2 приватні оселі.



За повідомленням ПвК, українські захисники ліквідували в області ворожий БпЛА.

