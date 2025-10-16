Оккупанты били по Синельниковскому и Никопольскому районам: один человек погиб, еще четыре – ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска наносили удары по населенным пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вследствие вражеских атак на Синельниковщине погибла 58-летняя женщина. На Никопольщине пострадали четыре человека. Мужчины 38 и 82 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пострадавший 57 лет и 49-летняя женщина на амбулаторном лечении.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, на Никопольщину враг направлял FPV-дроны, обстреливал из артиллерии. Терроризировал Никополь, Марганецкую и Покровскую громады.

Повреждены инфраструктура, 3 пятиэтажки, 5 магазинов, кафе, автомобили и линия электропередач.

Также читайте: Рашисты обстреляли Днепропетровщину, в результате чего погибла женщина

На Синельниковщине агрессор попал FPV-дроном по Славянской громаде. Атаковал и Покровскую громаду. Повреждены 2 частных дома.



По сообщению ВК, украинские защитники ликвидировали в области вражеский БПЛА.

Больше читайте в нашем Telegram-канале



