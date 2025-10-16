Рашисты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина
Российские войска атаковали Покровскую общину на Днепропетровщине.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского удара погибла 58-летняя женщина.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль