РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9626 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
268 0

Рашисты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего погибла женщина

Россияне убили женщину в Днепропетровской области. Под ударом Покровская община

Российские войска атаковали Покровскую общину на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского удара погибла 58-летняя женщина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

обстрел (30036) Днепропетровская область (4574) Синельниковский район (297)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 