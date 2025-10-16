Рашисти обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула жінка
Російські війська атакували Покровську громаду на Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого удару загинула 58-річна жінка.
