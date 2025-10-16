УКР
Рашисти обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого загинула жінка

Росіяни вбили жінку на Дніпропетровщині. Під ударом Покровська громада

Російські війська атакували Покровську громаду на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого удару загинула 58-річна жінка.

