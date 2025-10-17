Враг атаковал Днепропетровскую область: в Кривом Роге повреждена энергетическая инфраструктура. ФОТОрепортаж
В ночь на 17 октября российские войска снова массированно атаковали районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил врио начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайвоненко.
По его словам, защитники сбили 22 вражеских БпЛА, однако некоторые удары достигли целей. В Кривом Роге в результате атаки возник пожар на территории промышленного предприятия, повреждена энергетическая инфраструктура.
Также под огнем оказались Никополь и Покровская громада. Враг использовал артиллерию и FPV-дроны.
В результате атак пострадали две женщины, которые лечатся дома. Кроме того, повреждены четыре частных дома, три многоэтажки и автомобили.
