Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими атаками Синельниківщина та Нікопольщина. Горіла 5-поверхівка. ФОТОрепортаж

Вночі 20 жовтня 2025 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Межівської і Покровської громад Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

Як зазначається, є влучання. Виникла пожежа у п'ятиповерхівці та магазинах. Пошкоджено будинок культури.

Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, по Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Нікополю і Покровській громаді.

Пошкоджені 4 приватні будинки, 6 господарських споруд, лінія електропередач.

"Загиблих та постраждалих немає. В області оборонці неба знищили 5 БпЛА", - уточнили в ОВА.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 19 жовтня через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані. Окрім того, РФ масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: всіх гірників вдалося підняти на поверхню, ніхто не постраждав.

