Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими атаками Синельниківщина та Нікопольщина. Горіла 5-поверхівка. ФОТОрепортаж
Вночі 20 жовтня 2025 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Межівської і Покровської громад Синельниківського району Дніпропетровщини.
Як зазначається, є влучання. Виникла пожежа у п'ятиповерхівці та магазинах. Пошкоджено будинок культури.
Обстріли Нікопольщини
За даними ОВА, по Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Нікополю і Покровській громаді.
Пошкоджені 4 приватні будинки, 6 господарських споруд, лінія електропередач.
"Загиблих та постраждалих немає. В області оборонці неба знищили 5 БпЛА", - уточнили в ОВА.
Наслідки атак на Дніпропетровщину
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 19 жовтня через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані. Окрім того, РФ масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: всіх гірників вдалося підняти на поверхню, ніхто не постраждав.
