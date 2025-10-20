УКР
Ніч на Дніпропетровщині: під ворожими атаками Синельниківщина та Нікопольщина. Горіла 5-поверхівка. ФОТОрепортаж

Вночі 20 жовтня 2025 року війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Межівської і Покровської громад Синельниківського району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

Як зазначається, є влучання. Виникла пожежа у п'ятиповерхівці та магазинах. Пошкоджено будинок культури.

Також читайте: Наслідки атаки РФ на Шахтарське Синельниківського району: 11 поранених, пошкоджено 7 багатоповерхівок, знищено автівки. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, по Нікопольщині агресор бив FPV-дроном та артилерією. Поцілив по Нікополю і Покровській громаді.

Пошкоджені 4 приватні будинки, 6 господарських споруд, лінія електропередач.

"Загиблих та постраждалих немає. В області оборонці неба знищили 5 БпЛА", - уточнили в ОВА.

Наслідки атак на Дніпропетровщину

Дніпропетровщина після обстрілу 20 жовтня
Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 19 жовтня через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані. Окрім того, РФ масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: всіх гірників вдалося підняти на поверхню, ніхто не постраждав.

обстріл (31438) Нікополь (1385) Дніпропетровська область (4383) Нікопольський район (487) Синельниківський район (305)
