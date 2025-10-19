УКР
Обстріли Дніпропетровщини
1 784 9

РФ масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники

удар по шахті

У неділю, 19 жовтня, Росія завдала удару по вугільній шахті ДТЕК на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", - сказано в повідомленні.

У ДТЕК додали, що це четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства компанії за останні два місяці.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли шахту біля Добропілля, є загиблий і поранені (оновлено)

шахта (711) атака (653) Дніпропетровська область (4379)
Вологодський, , завтра на розводі скажеш, що б у тебе якіснійший ШІ вставили. А то зовсім вже на шармачка працюєте, " бєз огонька..".
19.10.2025 20:33 Відповісти
а чому у вас прапорець іспанський, а прізвище кацапське?
19.10.2025 20:36 Відповісти
Наталья Истомина русня, мені було смішно з дібілів що розповідали про дипломатичні таланти Зе який ніби-то зміг перконати Трампа у чомусь там. Зе пусте місце, нікчема без жодних талантів окрім самопіару. Він завжди пливе по течії роблячи лише вигляд потужності. Вчора це було наочно продемонстровано знов.
19.10.2025 20:56 Відповісти
Трамп лаявся на Зеленського в Вашингтоні, аби той погоджувався на умови путіна, інакше РФ зруйнує Україну. - Financial Times.
19.10.2025 20:40 Відповісти
А до чого тут Трамп? В нас свій дуже Потужний президент, який підписав 28 потужних плани миру і перемоги.
19.10.2025 20:54 Відповісти
Надеюсь никто из шахтеров не пострадал.
19.10.2025 21:13 Відповісти
 
 