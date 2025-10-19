1 784 9
РФ масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники
У неділю, 19 жовтня, Росія завдала удару по вугільній шахті ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", - сказано в повідомленні.
У ДТЕК додали, що це четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства компанії за останні два місяці.
Наталья Истомина
Максим Коваленко
Кіт Яша
Николай Журавель
Kozyuk
Евгений Дюков
