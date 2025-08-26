Російські окупанти обстріляли шахту біля Добропілля, є загиблий і поранені (оновлено)

В результаті російського обстрілу знеструмлено шахти в Добропільській громаді Донецької області, під землею перебувало 146 шахтарів.

Про це голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець повідомив у Facebook.

Пізніше обстріл шахти підтвердили у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК, уточнивши, що внаслідок удару один співробітник загинув, ще троє отримали поранення, також пошкоджено обладнання шахти.

"Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено... Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню", – повідомили у ДТЕК.

Як повідомлялося, восени 2020 року Кабмін підтримав пропозицію енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу ДП "Добропіллявугілля", яке ДТЕК ще за часів Януковича взяв в оренду до 2059 року.

Після цього шахтарі "ДТЕК Добропіллявугілля" були працевлаштовані на створеному для повернення шахт держпідприємстві "Добропіллявугілля-видобування".