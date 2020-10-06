Кабмин разрешил Ахметову отказаться от арендованных шахт

Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1215-р от 5 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно тексту документа, Кабмин решил согласиться с предложением межведомственной рабочей группы о создании акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Правительство также решило "принять к сведению предложение ООО "ДТЭК Добропольеуголь" о расторжении по соглашению сторон договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Добропольеуголь" от 22 декабря 2010 года".

Согласно утвержденному распоряжением плану мероприятий по его реализации, Фонд государственного имущества до 7 октября 2020 года обязан предпринять меры для прекращения договора аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия "Добропольеуголь", заключенного с ООО "ДТЭК Допропольеуголь", входящим в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

ФГИ и Минэнерго обязаны завершить процесс возвращения имущественного комплекса "Добропольеугля" в госсобственность до 25 января 2021 года.

При этом ДТЭК обязан погасить задолженность по арендной плате и пене за весь срок действия договора, обеспечить компенсацию амортизационного фонда за счет движимого имущества ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и зафиксировать отказ от права на получение компенсации всех неотъемлемых улучшений, выполненных во время действия договора аренды.

Дальше специальная комиссия в составе представителей Минэнерго, Фонда государственного имущества и ПАО "Центрэнерго" должна до конца года провести инвентаризацию и аудита государственных угледобывающих предприятий, определив перечень эффективных шахт установленной производственной мощностью не более 4,2 млн тонн угля марки "Г" в год, имущество которых может быть внесено в уставный капитал общества, которое будет создан на базе "Центрэнерго".

До 31 марта 2021 года эта комиссия обязана внести на рассмотрение Кабмина проект решения о создании акционерного общества, в уставный капитал которого будут переданы корпоративные права ПАО "Центрэнерго" и имущество государственных шахт.

При этом Минэнерго и "Центрэнерго" обязаны до 25 января 2021 года содействовать обеспечению "непрерывного производственного цикла работы шахт государственного предприятия "Добропольеуголь" по добыче угля в объеме в соответствии с установленными производственными мощностями".

Возвращение имущества Добропольеуголь в управление государством будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.

ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочую группу по обработке этого вопроса. Тем временем оказалось, что задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Добропольеуголь" превысила 100 млн грн.

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.