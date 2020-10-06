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Кабмин разрешил Ахметову отказаться от арендованных шахт

Кабмин разрешил Ахметову отказаться от арендованных шахт

Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1215-р от 5 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно тексту документа, Кабмин решил согласиться с предложением межведомственной рабочей группы о создании акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Правительство также решило "принять к сведению предложение ООО "ДТЭК Добропольеуголь" о расторжении по соглашению сторон договора аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Добропольеуголь" от 22 декабря 2010 года".

Согласно утвержденному распоряжением плану мероприятий по его реализации, Фонд государственного имущества до 7 октября 2020 года обязан предпринять меры для прекращения договора аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия "Добропольеуголь", заключенного с ООО "ДТЭК Допропольеуголь", входящим в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

ФГИ и Минэнерго обязаны завершить процесс возвращения имущественного комплекса "Добропольеугля" в госсобственность до 25 января 2021 года.

При этом ДТЭК обязан погасить задолженность по арендной плате и пене за весь срок действия договора, обеспечить компенсацию амортизационного фонда за счет движимого имущества ООО "ДТЭК Добропольеуголь" и зафиксировать отказ от права на получение компенсации всех неотъемлемых улучшений, выполненных во время действия договора аренды.

Дальше специальная комиссия в составе представителей Минэнерго, Фонда государственного имущества и ПАО "Центрэнерго" должна до конца года провести инвентаризацию и аудита государственных угледобывающих предприятий, определив перечень эффективных шахт установленной производственной мощностью не более 4,2 млн тонн угля марки "Г" в год, имущество которых может быть внесено в уставный капитал общества, которое будет создан на базе "Центрэнерго".

До 31 марта 2021 года эта комиссия обязана внести на рассмотрение Кабмина проект решения о создании акционерного общества, в уставный капитал которого будут переданы корпоративные права ПАО "Центрэнерго" и имущество государственных шахт.

При этом Минэнерго и "Центрэнерго" обязаны до 25 января 2021 года содействовать обеспечению "непрерывного производственного цикла работы шахт государственного предприятия "Добропольеуголь" по добыче угля в объеме в соответствии с установленными производственными мощностями".

Возвращение имущества Добропольеуголь в управление государством будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.

ДТЭК предложила правительству создать на базе государственного ПАО "Центрэнерго" единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти шахт, в том числе пять шахт объединения "Добропольеуголь", которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года.

При этом ДТЭК не объясняет, почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт "Добропольеугля". В то же время отмечается, что сейчас на рынке существует профицит украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой "Добропольеуголь" с 1 апреля по 13 июля.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать рабочую группу по обработке этого вопроса. Тем временем оказалось, что задолженность энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК за аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГП "Добропольеуголь" превысила 100 млн грн. 

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.

Автор: 

Ахметов Рінат (1612) шахта (395) шахтарі (290) ДТЕК (1361) Шмигаль Денис (1523)


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Носятся с этим ублюдком...Стране деньги нужно ворованные у него забирать. Тьфу...
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06.10.2020 17:58 Відповісти
Как всегда - Ахметке прибыль, а государству убытки. Как такое государство еще существует? Очевидно, только за счет стрижки "овец". А стригут аж до крови.
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06.10.2020 18:10 Відповісти
Не тех свергали в 2014 году, есть два врага Украины: Коломойский и Ахметов. Их нужно отстранять от управления страной, а не проффесоров и клоунов
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06.10.2020 19:35 Відповісти
Пральна. Нахріна одному зі спонсорів зЕзідента збитки? 1 млрд гривень, списати. Збиткові шахти, забрати. Нарід всі затрати бере на себе.
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06.10.2020 19:59 Відповісти
Вот у кого жизнь удалась! И все разрешают, и долги списывают, и потери из бюджета компенсируют. Ну ни одного решения которое его бы не устроило!
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06.10.2020 21:27 Відповісти
Расторгли договор после стольких лет эксплуатации гос. природных ресурсов и основных фондов даже не удосужились обяснить?, а чего обьясьнять и так понятно вытянул деньги из гос.имушества теперь оно ему не нужно, народ снова будет финансировать через государство, а потом опять возьмут бандюки гос.имущество в оренду, тем более, что подкупив депутатов и взяв власть в долю приняли закон,теперь ДТЭк переключился на еще более выгодный бизнес - продает стране на "рынке" "Зе" э/э по цене в 3 раза дороже Европейской , завезя без НДС в Украину панели из Китая а в Европе их производят, платят зарплату, налоги, а в Украине надо их еше утилизировать, зачем тогда нужна такая власть когда она работает против народа, и государства. Перевыборы и возмещение нанесенных убытков народу очереднрй раз созрели, але маемо що маемо.
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06.10.2020 22:02 Відповісти
Кабинет министров им. Ахметова
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06.10.2020 22:34 Відповісти
Гудку и медведю все, остальным война и закон
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06.10.2020 23:28 Відповісти
поматросил и бросил
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07.10.2020 03:58 Відповісти

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