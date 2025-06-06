Ситуацію на урановій шахті "СхідГЗК" на Кіровоградщині стабілізували після загрози затоплення, – Міненерго

Міністерство енергетики України заявило про стабілізацію ситуації на Смолінській урановій шахті державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", яку напередодні почало затоплювати через відсутність електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго, передає LIGA.net.

"Ситуацію на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" врегульовано та повністю відновлено постачання електроенергії на підприємство. Міністерство енергетики України здійснює контроль ситуації з метою стабілізації роботи підприємства і запобігання подібних ситуацій в майбутньому", – сказано в повідомленні.

Народний депутат Михайло Волинець, який 5 червня першим повідомив про затоплення шахти, заявив, що до Жовтих Вод виїхали перший заступник міністра енергетики й держсекретар Міненерго, а новопризначеного в.о. гендиректора "СхідГЗК" Василя Скрипніка викликали до Києва.

Кіровоградська обласна військова адміністрації тоді повідомила, що звернулася до керівництва "Кіровоградобленерго" з проханням не припиняти подачу електроенергії на служби й системи, що забезпечують відкачування води на шахтах "СхідГЗК".

"Смолінська [шахта] також отримала електроенергію для відкачки води з нижніх горизонтів. Підстав говорити про екологічну катастрофу наразі немає", – наголосили в Кіровоградській ОВА.

Що сталося на Смолінській шахті

Нагадаємо, 5 червня народоний депутат Михало Волинець заявив, що уранова шахта Смолинська держпідприємства "Східний ГЗК" у Кіровоградській області опинилася під загрозою затоплення через відключення електроенергії за борги.

Згодом він додав, що після розголосу цієї інформації для шахти частково відновили електропостачання, щоб відкачати воду.

Пізніше в пресслужбі ДП "СхідГЗК" підтвердили, що об'єкти держпідприємства відключені від електропостачання.