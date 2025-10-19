РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
2 828 18

РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине: под землей находились 192 горняка

удар по шахті

В воскресенье, 19 октября, Россия нанесла удар по угольной шахте ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты. Продолжается эвакуация наших коллег на поверхность", - сказано в сообщении.

В ДТЭК добавили, что это четвертая масштабная атака врага на угольные предприятия компании за последние два месяца.

Читайте также: РФ атаковала шахту в Донецкой области: погиб работник, еще трое ранены, под землей оказались 146 горняков, - ДТЭК

Автор: 

шахта (964) атака (629) Днепропетровская область (4583)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Наталья Истомина русня, мені було смішно з дібілів що розповідали про дипломатичні таланти Зе який ніби-то зміг перконати Трампа у чомусь там. Зе пусте місце, нікчема без жодних талантів окрім самопіару. Він завжди пливе по течії роблячи лише вигляд потужності. Вчора це було наочно продемонстровано знов.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:56 Ответить
+3
а чому у вас прапорець іспанський, а прізвище кацапське?
показать весь комментарий
19.10.2025 20:36 Ответить
+3
А до чого тут Трамп? В нас свій дуже Потужний президент, який підписав 28 потужних плани миру і перемоги.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вологодський, , завтра на розводі скажеш, що б у тебе якіснійший ШІ вставили. А то зовсім вже на шармачка працюєте, " бєз огонька..".
показать весь комментарий
19.10.2025 20:33 Ответить
а чому у вас прапорець іспанський, а прізвище кацапське?
показать весь комментарий
19.10.2025 20:36 Ответить
Наталья Истомина русня, мені було смішно з дібілів що розповідали про дипломатичні таланти Зе який ніби-то зміг перконати Трампа у чомусь там. Зе пусте місце, нікчема без жодних талантів окрім самопіару. Він завжди пливе по течії роблячи лише вигляд потужності. Вчора це було наочно продемонстровано знов.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:56 Ответить
Трамп лаявся на Зеленського в Вашингтоні, аби той погоджувався на умови путіна, інакше РФ зруйнує Україну. - Financial Times.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:40 Ответить
А до чого тут Трамп? В нас свій дуже Потужний президент, який підписав 28 потужних плани миру і перемоги.
показать весь комментарий
19.10.2025 20:54 Ответить
Я зразу казав що дарма Зеленський їде до того дебіла. Тампон це ворог України і з ним потрібно якнайменше контактувати. А їхати Зеленському в Будапешт де крім Тампона ще будуть інші вороги типу ***** і Орбана то це самогубство. Вони як зграя скажених вовків насядуть на Зеленського і не випустять поки він повністю не капітулює.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:40 Ответить
Надеюсь никто из шахтеров не пострадал.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:13 Ответить
Чи здатен ЗЕленський нанести масований удар по раші,щоб ті і забули більше куди,в яку сторону запускати свої ударні дрони та ракети?Більше схоже що він балабол.А як обіцяв,як грозився,як попереджав,як красувався на фоні ударних штучок.І що - все пшик та висер?
показать весь комментарий
19.10.2025 21:14 Ответить
Будь ласка, лягайте відпочивати. Завтра дуже зрання в дитячий садочок.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:21 Ответить
А **** рашистам боятись. Відповіді ж не буде. Да і Тампон запевнив рашистів що не дасть Україні Тамагавків і дальнобійних ракет а також звільнить рашистів від відповідальності за всі злочини які вони на протязі війни скоїли
показать весь комментарий
19.10.2025 21:26 Ответить
Я даже впевнений що Тампон спеціально дає ***** всі ці дедлайни і час на те щоб ***** своїми варварськими ударами примусив Зеленського до капітуляції. Він даже з деяким роздратуванням постійно говорить що ***** за 4 роки майже нікуди не просунувся
показать весь комментарий
19.10.2025 21:29 Ответить
Зупинити війну можно просто - лііквідувавши путіна , його посіпаку лукашенко. Якщо цього не роблять і вигадують різіні байки - значит війну спеціально підготували і продвжують різні керівники багатьох країн, в першу чергу США.
показать весь комментарий
19.10.2025 21:39 Ответить
Второй фронт с Беларусь? Там НПЗ интересное со стороны партизан
показать весь комментарий
19.10.2025 22:02 Ответить
Видео вставьте, чтобы весь мир видел какие мразоты. Спецом бьют по шахтёрам.
показать весь комментарий
19.10.2025 22:00 Ответить
 
 