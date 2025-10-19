РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине: под землей находились 192 горняка

В воскресенье, 19 октября, Россия нанесла удар по угольной шахте ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты. Продолжается эвакуация наших коллег на поверхность", - сказано в сообщении.

В ДТЭК добавили, что это четвертая масштабная атака врага на угольные предприятия компании за последние два месяца.

Читайте также: РФ атаковала шахту в Донецкой области: погиб работник, еще трое ранены, под землей оказались 146 горняков, - ДТЭК