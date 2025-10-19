РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине: под землей находились 192 горняка
В воскресенье, 19 октября, Россия нанесла удар по угольной шахте ДТЭК на Днепропетровщине.
Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты. Продолжается эвакуация наших коллег на поверхность", - сказано в сообщении.
В ДТЭК добавили, что это четвертая масштабная атака врага на угольные предприятия компании за последние два месяца.
+5 Кіт Яша
+3 Максим Коваленко
+3 Kozyuk
Наталья Истомина
Максим Коваленко
Кіт Яша
Николай Журавель #573596
Kozyuk
ALEX SUROVV #593022
Евгений Дюков #562479
Виктор Шевченко
Андрей Андрей #611849
ALEX SUROVV #593022
ALEX SUROVV #593022
stanis nasvaiko
Alik Krass
Alik Krass
