РФ атаковала шахту в Донецкой области: погиб работник, еще трое ранены, под землей оказались 146 горняков, - ДТЭК

РФ атаковала шахту ДТЭК

Сегодня, 26 августа, российские войска атаковали шахту ДТЭК, в результате чего погиб работник, еще трое ранены.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим. Предоставим семье всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшим также оказывается вся необходимая помощь.

Из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание. В то время под землей находилось 146 горняков. Сейчас продолжается их подъем на поверхность.

Также читайте: Россияне обстреляли шахту в Донецкой области: ее затапливает

По данным председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, в результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады в Донецкой области, 148 горняков остаются под землей.

шахта (962) Донецкая область (10601) ДТЭК (526) Покровский район (931) Доброполье (74)
вчора касапи здійснили теракт в Гамбургському порту (Німеччина), з підривом на складі зброї, яка, вірогідно, була приготована для України (чи не Петріоти?). https://t.me/nevzorovtv/28955 Невзоров пише, що горить і бахкає досі.
26.08.2025 14:53 Ответить
ніфіга не зрозумів!
наші всі служби ризикуючи життям терміново, примусово евакуюють людей з донетчини, але ахметка продовжує експлуатувати своїх рабів в шахтах?
26.08.2025 14:54 Ответить
нeлюди касапи
коли нарешті вжe той кремль кривавий зaсипле назавжди
26.08.2025 15:02 Ответить
 
 