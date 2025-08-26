РФ атаковала шахту в Донецкой области: погиб работник, еще трое ранены, под землей оказались 146 горняков, - ДТЭК
Сегодня, 26 августа, российские войска атаковали шахту ДТЭК, в результате чего погиб работник, еще трое ранены.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены.
Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим. Предоставим семье всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшим также оказывается вся необходимая помощь.
Из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание. В то время под землей находилось 146 горняков. Сейчас продолжается их подъем на поверхность.
По данным председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаила Волынца, в результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской громады в Донецкой области, 148 горняков остаются под землей.
