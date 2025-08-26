РФ атакувала шахту на Донеччині: загинув працівник, ще троє поранені, під землею опинилися 146 гірників, - ДТЕК

Сьогодні, 26 серпня, російські війська атакували шахту ДТЕК, унаслідок чого загинув працівник, ще троє поранені.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено.



Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Надамо родині всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалим також надається вся необхідна допомога.



Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників. Нині триває їхній підйом на поверхню.

Також читайте: Росіяни обстріляли шахту на Донеччині: її затоплює

За даними голови Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинця, внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади у Донецькій області, 148 гірників залишаються під землею.