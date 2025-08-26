УКР
РФ атакувала шахту на Донеччині: загинув працівник, ще троє поранені, під землею опинилися 146 гірників, - ДТЕК

РФ атакувала шахту ДТЕК

Сьогодні, 26 серпня, російські війська атакували шахту ДТЕК, унаслідок чого загинув працівник, ще троє поранені.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Надамо родині всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалим також надається вся необхідна допомога.

Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників. Нині триває їхній підйом на поверхню.

Також читайте: Росіяни обстріляли шахту на Донеччині: її затоплює

За даними голови Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинця, внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади у Донецькій області, 148 гірників залишаються під землею.

Автор: 

шахта (708) Донецька область (9424) ДТЕК (1990) Покровський район (940) Добропілля (75)
вчора касапи здійснили теракт в Гамбургському порту (Німеччина), з підривом на складі зброї, яка, вірогідно, була приготована для України (чи не Петріоти?). https://t.me/nevzorovtv/28955 Невзоров пише, що горить і бахкає досі.
показати весь коментар
26.08.2025 14:53 Відповісти
ніфіга не зрозумів!
наші всі служби ризикуючи життям терміново, примусово евакуюють людей з донетчини, але ахметка продовжує експлуатувати своїх рабів в шахтах?
показати весь коментар
26.08.2025 14:54 Відповісти
нeлюди касапи
коли нарешті вжe той кремль кривавий зaсипле назавжди
показати весь коментар
26.08.2025 15:02 Відповісти
 
 