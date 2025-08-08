Росіяни обстріляли шахту на Донеччині: її затоплює

В ніч на 8 серпня російська армія обстріляла територію шахти поблизу міста Добропілля на Донеччині. Внаслідок удару почалось затоплення копалень, усіх працівників оперативно вивели на поверхню.

Про це повідомив народний депутат України та голова Конфедерації Вільних профспілок України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, ворог атакував територію державного підприємства "Добропіллявугілля-видобуток", обстріл пошкодив підстанцію потужністю 110 кіловат, що призвело до знеструмлення шахти.

"Ситуація на підприємстві критична. Йде загазування, а головне - затоплення копальні. Ймовірніше за все шахта Добропільська, її лави, зокрема, недавно відкриті, будуть затоплені з катастрофічними наслідками для громади, для регіону", - зазначив Волинець.

Він додав, що усіх дев’ятьох працівників, які в момент знеструмлення перебували у вибої, успішно евакуювали на поверхню.

