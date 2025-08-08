Россияне обстреляли шахту в Донецкой области: началось затопление

В ночь на 8 августа российская армия обстреляла территорию шахты вблизи города Доброполье Донецкой области. В результате удара началось затопление рудников, всех работников оперативно вывели на поверхность.

Об этом сообщил народный депутат Украины и председатель Конфедерации Свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, враг атаковал территорию государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча", обстрел повредил подстанцию мощностью 110 киловатт, что привело к обесточиванию шахты.

"Ситуация на предприятии критическая. Идет загазирование, а главное - затопление рудника. Скорее всего шахта Добропольская, ее лавы, в частности, недавно открытые, будут затоплены с катастрофическими последствиями для общества, для региона", - отметил Волынец.

Он добавил, что все девять работников, которые в момент обесточивания находились в забое, успешно эвакуированы на поверхность.

